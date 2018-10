Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez il favorito - Andrea Dovizioso e il redivivo Valentino Rossi pronti a contrastarlo : Farà molto caldo sul circuito di Buriram (Thailandia), sede del quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Al di là delle temperature atmosferiche previste in aria e sull’asfalto, lo show asiatico a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico. Marc Marquez, leader del campionato e pRossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su ...

MotoGp - Marc Marquez in pole anche in Thailandia - Rossi sfortunato a solo 11 millesimi : Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Con il tempo di 1.30.088, lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi di appena 0.011 ...

Marc Marquez - GP Thailandia 2018 : 'Contento per la 50pole position - partivo dalla Q1. Vediamo per la gara' : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Thailandia 2018 , tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo scatterà davanti a tutti anche sul tracciato di Buriram dopo aver preceduto Valentino Rossi di undici millesimi, domani in gara battaglierà col Dottore e anche con Andrea Dovizioso che partirà ...

La prima pole position della storia in Thailandia finisce nelle mani di Marc Marquez : La prima pole position della storia in Thailandia è finita nelle mani di Marc Marquez, che si era complicato la vita nel sabato di Buriram. Lo spagnolo della Honda era caduto nel finale del terzo ...

Marc Marquez - GP Thailandia 2018 : “Contento per la 50^ pole position - partivo dalla Q1. Vediamo per la gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo scatterà davanti a tutti anche sul tracciato di Buriram dopo aver preceduto Valentino Rossi di undici millesimi, domani in gara battaglierà col Dottore e anche con Andrea Dovizioso che partirà in terza posizione. Il pilota della Honda ha firmato così la partenza al palo numero 50 della sua carriera e va a caccia di nuovi ...

MotoGp – Rovinosa caduta di Marquez nelle terze libere : Marc fuori dalla pista e dalla…top ten! [VIDEO] : La caduta nelle terze prove libere in Thailandia costa a Marc Marquez la Q1, il pilota della Honda a sorpresa fuori dalla top ten dopo il capitombolo Marc Marquez stramazza a terra sul finire delle terze prove libere in Thailandia e vede sfumare la possibilità di qualificarsi per la Q2, senza dover disputare la Q1. Lo spagnolo in curva, sul circuito di Buriram, ha perso il controllo della sua moto ed è finito nella ghiaia. Le manovre al ...

MotoGp – Marc Marquez commenta la caduta di Lorenzo : “è successo qualcosa di strano” : Marc Marquez commenta la caduta di oggi di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia Un venerdì di prove da dimenticare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, reduce dal brutto infortunio di Aragon, è stato protagonista di un terribile highside che lo ha mandato letteralmente ko. Il maiorchino non ha riportato fratture, ma due brutte contusioni che potrebbero impedirgli di tornare in sella alla sua moto domani e per la gara ...

MotoGP - Lorenzo : 'Marquez imprudente'. Marc : 'Opinioni diverse' : Jorge Lorenzo deciderà solo venerdì se partecipare o meno al GP della Thailandia. Il pilota della Ducati, reduce dall'infortunio per la caduta ad Aragon, parlando prima della consueta conferenza ...

MotoGp – Redding esilarante in Thailandia : “ho trovato Marc Marquez! Ma si è ristretto in lavatrice” [VIDEO] : Che ridere con Scott Redding a Buriram: nel giovedì dedicato alla stampa per il Gp della Thailandia, il britannico dell’Aprilia regala qualche sorriso Si accenderanno nella notte italiana i motori per le prime prove libere del Gp della Thailandia, primo storico appuntamento della MotoGp a Buriram, ma nella giornata di oggi non sono mancata le sorprese, le risate e i momenti esilaranti. Nella giornata in cui fa ancora chiacchierare la ...

Marc Marquez - GP Thailandia 2018 : “Obiettivo lottare per la vittoria. Lorenzo e l’incidente? L’ho chiamato - ognuno ha la sua idea” : Marc Marquez è ormai lanciatissimo verso la conquista del Mondiale MotoGP 2018 e proverà ad avvicinarsi all’obiettivo durante il GP di Thailandia che si correrà nel weekend sul nuovo tracciato di Buriram. Il centauro della Honda, reduce dalla vittoria di Aragon, partirà con i favori del pronostico ed è pronto per una nuova annunciata battaglia con le Ducati. Lo spagnolo vorrà sicuramente dettare legge come ha fatto trasparire nella ...

MotoGp – Marquez smentisce Jarvis : Marc su una Yamaha in Thailandia [GALLERY] : Marc Marquez smentisce Lin Jarvis: lo spagnolo della Honda in sella ad una Yamaha in giro per Bangkok Marc Marquez è stato protagonista ieri di un evento a Bangkok, in vista del weekend di gara del Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha girato per le strade della capitale thailandese vestito come se dovesse scendere in pista, con la sua tuta e il casco, guidando la sua moto, ma anche divertendosi alla guida del tipico tuk-tuk. I ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez guida il tuk tuk per le strade di Bangkok VIDEO : Il campione del mondo ha pubblicato sul suo account Instagram la sua "sessione" in tuk tuk per le strade di Bangkok. Abituato alla potenza della sua Honda, sarà stato molto strano guidare un mezzo ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez a caccia di un altro sigillo - Ducati ci prova mentre la Yamaha… : Un appuntamento al buio? Quasi. Il Circus del Motomondiale si dirige verso la Thailandia, sede del 15° round iridato, e nella classe regina la situazione sembra ormai abbastanza definita. Con il mirabile successo di Aragon (Spagna), Marc Marquez ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, prevalendo nel confronto all’ultimo sangue con Andrea Dovizioso ed arrivando sul monoruota al traguardo. Per lo spagnolo è stato il sesto successo ...