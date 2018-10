Manovra | nessun passo indietro

Manovra - Di Maio : «Nessun piano B - sul Def non si torna indietro. Questa Europa è finita» : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il...

Di Maio : sulla Manovra non c'è nessun piano B - questa Europa tra sei mesi è finita : Sul fronte dei conti pubblici, il Governo non fa retromarcia e continua la sua strada: lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio dice senza mezzi termini che non c'è "nessun piano B". Questo perché da parte dell'esecutivo "non c'è alcuna volontà di arretrare" né si vuole assolutamente "tradire i cittadini italiani. ...

Manovra - Di Maio : «Nessun piano B - sul Def non si torna indietro. Questa Europa è finita» : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il...

Manovra - Di Maio : questa Ue è finita. Nessun piano B sul Def : Il vicepremier spiega di non voler polemizzare («non alzo toni con questa Ue perché è finita») e ribadisce la sua fiducia nella crescita stimata per il 2019 con cui «riusciremo a ripagare il debito e abbassare il deficit». Juncker: Italia in situazione difficile, rispetti patti...

Manovra - Di Maio : "Nessun piano B" : Luigi Di Maio si rivolge all'Europa e chiarisce: "Non c'è nessun piano B, non arretreremo, non tradiremo i cittadini". Il vicepremier, a margine di un evento Codiretti a Roma, parla ancora della ...

Manovra - Di Maio : "Nessun piano B - non si arretra" | "Questa Ue tra pochi mesi finirà" : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier ci sarà "una fase di interlocuzione" con laCommissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna".

Manovra bocciata dall'Ue - Di Maio : 'Non c'è nessun 'piano B' e non arretriamo' : La bocciatura dell'Ue sulla Manovra non preoccupa Luigi Di Maio . 'Ci aspettavamo che questa Manovra non piacesse a Bruxelles. Adesso inizia la fase di discussione con la Commissione europea, ma deve ...

Manovra - Di Maio "Nessun piano B - non si arretra"/ Ultime notizie Def 2019 - bocciatura Ue : le misure in arrivo : Manovra, Di Maio: "Nessun piano B, non si arretra". Ultime notizie Def, bocciatura Ue ma il governo M5s-Lega non cambia strada: tutte le misure in arrivo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:43:00 GMT)

Manovra - Di Maio : «Nessun piano B - sul Def non si torna indietro. Questa Europa è finita» : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il...

L’Ue boccia la Manovra. Di Maio : «Nessun piano B. Questa Ue è finita»|Le misure : Il vice premier: «Ci aspettavamo che Questa manovra non piacesse alla Ue. Questa non deve essere una manovra che deve sfidare i mercati ma deve ripagare il popolo italiano di tanti torti subiti»

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - non si arretra. Ci aspettavamo che non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...

Manovra - Di Maio : "Nessun piano B - non si arretra" : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier ci sarà "una fase di interlocuzione" con laCommissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna".

Manovra - Di Maio : “Nessun piano B - non arretriamo” : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un’emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il governo non arretra» perché «ci aspettavamo che questa Manovra a Bruxelles non piacesse». Il vicepremier Luigi Di Maio, lo sottolinea a margine di una visita al Villaggio Coldiretti. Dopo la lettera...

Manovra - Di Maio : 'Nessun piano B - sul Def non si torna indietro' : 'Nessun piano B' sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e 'deve essere chiaro' anche a Bruxelles, perché sulla Manovra 'il Governo non arretrerà'. Il vicepremier e ...