Manovra - con il condono cala la riscossione : effetto zero nel 2019 : Anno 2019: gettito zero. La rottamazione ter, una delle due sanatorie in arrivo con la Manovra, non porterà frutti all'erario nel primo anno. Anzi, a conti fatti, con la riduzione della riscossione ...

Sulla Manovra scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla Manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Manovra - scontrino addio. Il nuovo sarà elettronico : Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla Manovra , che contiene anche la cosiddetta " pace fiscale " annunciata dal governo Conte. Lo scontrino andrà in pensione e come previsto nelle ...

Carlo Cottarelli spiega con parole semplici perché la Manovra gialloverde non va : Roma, 6 ott., askanews, - 'Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte. Guardando i dati si vede che un deficit del 2,4% è più o meno nella media degli ultimi anni, il problema è che il deficit ...

Manovra - Di Maio : "Parleremo con Ue - ma indietro non si torna" : Nessun passo indietro del governo sulla Manovra dopo la bocciatura di Bruxelles. "Non c'è alcuna volontà di arretrare" insiste il vicepremier Luigi Di Maio parlando a margine di un evento Coldiretti a ...