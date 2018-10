Mangia un panino vegano da Pret a Manger e muore per shock anafilattico

“Papà - aiutami! Non riesco a respirare”. 15enne muore dopo aver Mangiato un panino in aereo : La ragazza inglese era allergica al sesamo e controllava sempre con attenzione le etichette. Aveva acquistato la baguette da "Pret a Manger" all'aeroporto di Heathrow ed è morta all'ospedale di Nizza, dove era andata in vacanza col padre e la sua migliore amica. Ieri si è aperto il processo che accerterà le responsabilità della tragedia.Continua a leggere

