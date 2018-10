Maltempo in Calabria | si cerca ancora il bimbo disperso | “Poche speranze di trovarlo vivo”

Maltempo - alluvione in Calabria : il presidente del Senato domani nelle zone colpite : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati domani si recherà in Calabria come segno di vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Casellati visiterà le zone colpite dal Maltempo. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: il presidente del Senato domani nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : l’Esercito interviene a Crotone per ripristinare la viabilità : Su richiesta della Prefettura di Crotone, l’Esercito è intervenuto per ripristinare la viabilità e monitora costantemente il livello dei corsi d’acqua a rischio esondazione. “Già nel pomeriggio di ieri, il 1° reggimento bersaglieri, di stanza a Cosenza, ha dislocato diversi posti di osservazione lungo i fiumi Tacina, Esaro e Neto. Avvalendosi delle torri d’illuminazione campale, i militari dell’esercito hanno ...

Maltempo Calabria : riaperta la tratta ferroviaria Crotone-Sibari : E’ stata riattivata la circolazione dei treni sulla tratta ionica, fra Crotone e Sibari, interrotta in più punti dopo la forte ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Resta ancora chiuso il tratto Catanzaro Lido-Crotone, sempre a causa dei danni causati dai nubifragi. Trenitalia comunica, al riguardo, di aver messo a disposizione degli utenti dei bus sostitutivi e di aver attivato un numero verde per i clienti interessati ad avere ...

Maltempo : call center di Trenitalia dedicato alla Calabria : Trenitalia ha istituito un call center gratuito dedicato alla Calabria (800892021) per informazioni sulla circolazione ferroviaria. La linea jonica Catanzaro-Crotone e’ ancora interrotta per Maltempo, con la possibilita’ di utilizzare i bus sostitutivi di Trenitalia. La linea Crotone-Sibari, invece, e’ stata riattivata. L'articolo Maltempo: call center di Trenitalia dedicato alla Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : "L'allerta continua" : "L'allerta arancione continuerà fino alle 24 di stanotte" mette in guardia Carlo Tanzi, capo della Protezione Civile della Calabria, che prova a spiegare quali siano state le problematiche che hanno ...

Maltempo Calabria : riaperto tratto della SS106 nel Catanzarese : L’Anas rende noto che, in provincia di Catanzaro, è stato riaperto al traffico il tratto della SS106 nel comune di Botricello chiuso ieri sera tra i km 208 e 215 per la presenza di fango e detriti sul piano viabile. La circolazione è regolare. L'articolo Maltempo Calabria: riaperto tratto della SS106 nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo Web.

