Maltempo | crolla un muro a Ercolano | distrutte due auto | spavento tra i residenti

Maltempo in Calabria : crollato il ponte delle Grazie a Curinga : Situazione drammatica in Calabria a causa del Maltempo. A Curinga, vicino Lamezia Terme, è crollato il ponte delle Grazie e numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni.Continua a leggere

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Il ponte è crollato. Italia - emergenza Maltempo : disastri - morti e feriti. La situazione : maltempo gravissimo in Calabria. La regione è costretta a fare i conti con l’ennesima tragedia: le piogge alluvionali che da giorni stanno colpendo la Regione hanno provocato almeno tre morti. Si tratta di una donna e i suoi due figli dispersi da ieri sera nel lametino. Si trovavano a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino ma un violento nubifragio ha indotto la famiglia ad abbandonare la vettura, che e’ stata trovata dai ...

Maltempo in Calabria crolla ponte delle Grazie. Esonda torrente - la gente si rifugia in un centro commerciale : L'ondata di Maltempo che sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro ...

Maltempo Calabria : crolla il ponte delle Grazie a Curinga - numerose frane nel Catanzarese : E’ crollato nel Catanzarese il ponte delle Grazie, sulla SP19, nel comune di Curinga, nel Lametino, a causa dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia. Registrate numerose frane sulle strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha investito due vetture. I vigili del fuoco hanno reso noto che non si registrano danni a persone. L'articolo Maltempo Calabria: crolla il ponte delle Grazie a Curinga, ...

Maltempo - crolla il cartello sulla SS7Bis nel Napoletano : traffico regolare : E’ stato rimosso il restringimento di carreggiata istituito nella mattinata di oggi al km 28,500 della strada statale 7/bis ”di Terra di Lavoro”, in provincia di Napoli, per la caduta di un portale segnaletico, avvenuta intorno alle ore 7 a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno interessato la regione. Come fa sapere Anas, la circolazione è quindi tornata pienamente regolare. “Da una prima verifica effettuata ...

Maltempo - si rompe il fronte del caldo : allerta per il vento Crolla cartello stradale nel Napoletano Video|Meteo : Difficoltà dei collegamenti marittimi, ferroviari e aerei fin da lunedì pomeriggio per le raffiche di vento. Ma nel weekend le temperature dovrebbero tornare a salire

Maltempo a Pescara - grosso albero crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...