Maltempo Calabria | il sindaco di Crotone | “La città è stata colpita ma è rimasta in piedi”

Maltempo Calabria - Oliverio : “Servono fondi per le strade provinciali” : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha scritto al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in merito alla grave situazione della viabilità di competenza delle Province, anche alla luce dell’ondata di Maltempo che ha investito la regione nei giorni scorsi. “Gli eventi alluvionali che in questi giorni hanno interessato il territorio calabrese – scrive Oliverio – hanno determinato notevoli danni al ...

Maltempo Calabria - bimpo scomparso : decine di volontari aiutano nelle ricerche : decine di volontari si sono aggiunti oggi ai soccorritori impegnati nelle ricerche di Nicolò, il piccolo di 2 anni scomparso giovedì durante il nubifragio che si è abbattuto in Calabria, nella zona di San Pietro Lametino. L’appello è partito ieri sui social, con amici e congiunti di Stefania Signore, la madre di Cristian, morto con lei a 7 anni, e di Nicolò, che hanno chiesto aiuto a chiunque volesse contribuire alle ricerche. Così oggi ...

Maltempo Calabria - il Sindaco di San Nicola da Crissa : “Siamo isolati” : “Il mio è un paese isolato”. Lo afferma, in una nota, il Sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. L’alluvione dei giorni scorsi ha danneggiato chilometri di strade provinciali nel Vibonese ma soprattutto, prosegue la nota, un fronte franoso di circa duecento metri, tra Capistrano e Filogaso, ha ricoperto la sede viaria che rende praticamente impossibile raggiungere Vibo, Lamezia e la costa tirrenica. Il Sindaco si è ...

Maltempo - alluvione in Calabria : la Procura apre un’indagine per omicidio colposo : La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento alla morte di Stefania Signore, 30 anni, del figlio Cristian, 7 anni, e alla scomparsa di Nicolò, 2 anni. Gli esperti della Procura dovranno fare piena luce su quanto verificatosi nella serata di giovedì scorso, quando l’onda di un torrente in piena ha travolto l’auto su cui viaggiava la famiglia, nella zona di San ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il presidente del Senato domani nelle zone colpite : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati domani si recherà in Calabria come segno di vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Casellati visiterà le zone colpite dal Maltempo. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: il presidente del Senato domani nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : l’Esercito interviene a Crotone per ripristinare la viabilità : Su richiesta della Prefettura di Crotone, l’Esercito è intervenuto per ripristinare la viabilità e monitora costantemente il livello dei corsi d’acqua a rischio esondazione. “Già nel pomeriggio di ieri, il 1° reggimento bersaglieri, di stanza a Cosenza, ha dislocato diversi posti di osservazione lungo i fiumi Tacina, Esaro e Neto. Avvalendosi delle torri d’illuminazione campale, i militari dell’esercito hanno ...

Maltempo Calabria : riaperta la tratta ferroviaria Crotone-Sibari : E’ stata riattivata la circolazione dei treni sulla tratta ionica, fra Crotone e Sibari, interrotta in più punti dopo la forte ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Resta ancora chiuso il tratto Catanzaro Lido-Crotone, sempre a causa dei danni causati dai nubifragi. Trenitalia comunica, al riguardo, di aver messo a disposizione degli utenti dei bus sostitutivi e di aver attivato un numero verde per i clienti interessati ad avere ...