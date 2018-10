Maltempo | alluvione in Calabria | il presidente del Senato domani nelle zone colpite

Maltempo - alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Catanzarese : proseguono anche oggi le ricerche del bimbo di 2 anni, disperso a causa all’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Il piccolo è scomparso la sera di giovedì scorso, nella zona di San Pietro Lametino, nel Catanzarese, mentre si trovava con la madre e il fratellino di 7 anni, i cui corpi sono stati rinvenuti nel letto di un torrente. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Catanzarese ...

Maltempo - alluvione in Calabria : "Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia" : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

Maltempo - alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Lametino : proseguono senza sosta in Calabria, nel Lametino, le ricerche del bimbo di 2 anni disperso da ieri, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e del fratello di 7 anni. A breve dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a bordo gli uomini del soccorso Alpino, per una ricognizione aerea. Le operazioni sono ulteriormente complicate da accumuli di acqua e fango (fino a 70 cm) nell'area di ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - resta alta l'attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l'attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell'Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Maltempo in Calabria - alluvione a Crotone : centinaia di evacuati - arrivano i soldati dell'Esercito [LIVE] : Maltempo Calabria – Continua a Crotone l'attività dell'Unità di Crisi istituita in Prefettura per monitorare il Maltempo che continua a imperversare su tutto il territorio. In una nota ufficiale, la stessa Prefettura spiega che alcuni tratti delle strade statali 106 e 107, precedentemente chiusi al traffico veicolare sono stati riaperti, ma permangono livelli di criticità rilevanti che impongono particolari attenzioni durante ...

Maltempo - alluvione in Calabria : lutto cittadino a Curinga - "una calamità naturale anche per errori umani" : "Proclameremo il lutto cittadino. E' il minimo che possiamo fare dopo quello che e' successo. C'e' stata una calamita' naturale favorita anche da precedenti errori umani come la mancata pulizia dei fiumi ed il blocco dei collettori che hanno portato a quanto accaduto. Sono sindaco da tre mesi e invito la Regione, la Provincia di Catanzaro, la Protezione civile e tutti gli enti che hanno una competenza ad ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità in diversi Comuni - "situazione annunciata" : Si registrano criticità in molti Comuni della Calabria dove proseguono gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo. Gravi criticità si segnalano nel Lametino, nel Catanzarese: lel comune di San Vito sullo Ionio proseguono le operazioni di messa in sicurezza del torrente Scorzone. Evacuata una famiglia di quattro persone perché l'abitazione era invasa da fango e detriti, dunque inagibile. Nel Crotonese criticità nei Comuni di ...

Maltempo Calabria - 250 cani rischiano di annegare nel canile di Cirò Marina. L'intervento dei pompieri dopo l'alluvione : Intervento dei vigili del fuoco nel Crotonese che hanno salvato 250 cani nel canile di Cirò Marina. Gli animali erano rimasti intrappolati nelle loro gabbie dopo che l'intera area è finita sott'acqua per via delle violenti precipitazioni che hanno interessato la zona.

Maltempo - alluvione in Calabria : elicottero dei vigili del fuoco trasporta dializzato da Vibo a Catanzaro : Intervento di un elicottero dei vigili del fuoco a Polia, in provincia di Vibo Valentia, per trasportare una persona ammalata che doveva effettuare la dialisi nell'ospedale di Catanzaro: è stato necessario utilizzare il mezzo a causa di una frana sulla strada provinciale che ha interrotto la viabilità.

Maltempo - alluvione in Calabria - Conte : "Seguo con apprensione la situazione" : "Seguo con apprensione l'evolversi degli eventi in Calabria dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del @DPCgov Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione": lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.

Maltempo - alluvione in Calabria : frazioni isolate e famiglie evacuate nel Vibonese : A seguito della violenta ondata di Maltempo che ha investito la Calabria, si registra una situazione critica anche nel Vibonese: particolarmente colpita la fascia montana compresa tra l'Angitolano e le Serre. Sette le persone sono state tratte in salvo a Capistrano e quattro a San Nicola. Cedimenti stradali si registrano in diverse zone tra Sorianello e Savini: una vettura è finita in una voragine apertasi in località Crocente Motta ...

Maltempo - alluvione in Calabria : nelle prossime ore nuovi eventi critici nel Catanzarese : Dopo la violenta ondata di Maltempo delle scorse ore, sono attese nuovamente condizioni meteo avverse sulla provincia di Catanzaro: "Già nel primo pomeriggio è previsto il primo evento critico. Ciò ci impone di mantenere un dispositivo consistente di personale," ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Maurizio Lucia. "E' stato raddoppiato il personale in turno. Inoltre abbiamo chiesto l'invio di ...