sportfair

: Macché Thailandia, a Buriram è... Mirabilandia: Marquez da urlo su Dovizioso, Rossi sfiora il podio… - Sport_Fair : Macché Thailandia, a Buriram è... Mirabilandia: Marquez da urlo su Dovizioso, Rossi sfiora il podio… -

(Di domenica 7 ottobre 2018)mostruoso in: lo spagnolo trionfa grazie ad un incredibile sorprasso su, la Yamaha finalmente di nuovo sul podio Le temperature calde, caldissime, non hanno impedito ai piloti della MotoGp di regalare un grande spettacolo in pista oggi a: il Gp dellaè stato un susseguirsi si emozioni sin dai primi giri. Dopo una buona partenza, che ha vistomantenere la sua prima posizione conquistata ieri in qualifica, Valentinoha subito provato di portarsi al comando della gara thailandese. Solo a 22 giri dal termine della corsa, il Dottore è riuscito a superare il suo rivale della Honda e comandare la corsa per qualche giro, prima di essere superato da. Una battaglia a tre, con l’arrivo di Vinales a meno di 10 giri dal termine della gara: a 7 giri dal termine, lo spagnolo ha superato il suo compagno di ...