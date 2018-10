M5S | simbolo in uso a Rousseau Avvocato Borrè | ' Non è un brand per merchandising'

M5S - dato il simbolo del Movimento a Casaleggio per Rousseau : M5S il marchio “in uso gratuito” alla no-profit dell’imprenditore. Borrè: “Una svolta, Rousseau potrebbe presentarsi alle elezioni” Il simbolo del Movimento 5 Stelle passa anche ‘nelle mani’ di Davide Casaleggio . La svolta è contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell’Associazione. Quella fondata nel 2012 con sede a Genova e presieduta da Beppe Grillo. “Il simbolo di proprietà ...

