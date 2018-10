Luigi Di Maio finisce sulla copertina di Forbes e Beppe Grillo reagisce così

Luigi Di Maio : “Bruxelles boccia la manovra? Tra sei mesi questa UE sarà finita” : Luigi Di Maio torna sulla polemica con le istituzioni europee e si dice sicuro che la linea italiana possa fare proseliti, soprattutto in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: "Ci sarà in tutti i Paesi un tale terremoto contro l'austerity che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni".Continua a leggere

Luigi Di Maio avverte : “Questa Europa è finita - noi non arretriamo!” : Anche Luigi Di Maio esce gli artigli contro l’UE e spiega che non ci sarà nessuna retromarcia sulla manovra Nessuna retromarcia sulla manovra. Parola di Luigi Di Maio che rispedisce (metaforicamente) al mittente la lettera Ue. Il commisari Moscovici e Dombrovskis hanno bocciato le scelte di bilancio contenute nel Def, parlando di una “deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio” che per l’Europa è ...

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : 'Uniche spese vietate quelle per il gioco d'azzardo' : Il culmine della follia lo si era toccato con l'intervento di Laura Castelli , sottosegretario all'Economia , ad Agorà su Rai 3 : 'Se per tre mesi verrà osservato che lei, col reddito di cittadinanza,...

Luigi Di Maio : "Questa Europa tra sei mesi è finita" : "Questa Europa qui tra sei mesi sarà finita, a maggio ci sono le elezioni europee", a dirlo è il vice premier Luigi Di Maio nel suo intervento al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo.Il ministro dello Sviluppo economico, dopo aver risposto a Bruxelles all'indomani della bocciatura della manovra economica e aver spiegato che "indietro non si torna", spara a zero sull'Ue. "C'è una vera e propria guerra contro il made in Italy e noi dobbiamo ...

Nicola Porro abbatte Luigi Di Maio : 'Il suo reddito di cittadinanza è un gravissimo errore' : L'economia si regge sugli incentivi . Ebbene, è difficile pensare a un minore incentivo al lavoro di un sussidio siffatto, che è molto competitivo rispetto a tanti stipendi offerti oggi sui posti di ...

M5s - il disastro di Luigi Di Maio : sondaggi - chi non lo vota più dopo il reddito di cittadinanza : Costano carissimo a Luigi Di Maio festeggiamento sul balcone di Palazzo Chigi e party post-manovra sul Tevere. La Lega cresce al 33,8% , il Movimento 5 Stelle cala al 28,5% : si allarga la forbice tra ...

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : 'Sei anni di carcere per chi fa il furbo' : La carota e poi il bastone: il reddito di cittadinanza e le manette . Perchè, se ancora si sta discutendo sul come i 780 euro saranno devoluti, si parla di una card che verrà usata dagli aventi ...

Luigi Di Maio : “Il piano B? Non esiste - Governo ha una parola sola : restiamo in Ue ed euro” : Intervista esclusiva al vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che spiega le scelte della prossima legge di bilancio e conferma che per il reddito di cittadinanza sono a disposizione 9 miliardi di euro più uno per i centri per l'impiego. E sull'ipotesi "dell'incidente" rassicura: "Abbiamo una parola sola, non si esce dalla UE e non si esce dall'euro".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Fino a 6 anni di carcere per i furbetti del reddito di cittadinanza" : Fino a sei anni di carcere ai 'furbetti' del reddito di cittadinanza. Per Luigi Di Maio sarà questa la pena cui andranno in contro le persone che faranno dichiarazioni false per avere l'assegno di 780 euro voluto dal M5s. Il reddito di cittadinanza, ha spiegato il ministro al question time, "è una misura che non dà un solo euro a chi se ne sta sul divano, perché tutti dovranno avere la giornata impegnata per la ...

Luigi Di Maio : "Né Gratta e vinci né sigarette con il reddito di cittadinanza" : "Noi faremo una cosa molto semplice con l'aiuto delle tecnologie: il reddito sarà erogato su una carta e questo permette la tracciabilità, non permette l'evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per cui esistono, vale a dire assicurare la sopravvivenza minima per l'individuo". Così Luigi Di Maio nel corso di alcune dichiarazioni ai cronisti torna a parlare del ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Luigi Di Maio : "Sul 2 - 4% non arretriamo. Il Ragioniere scriva il Def su impulso dei politici" : "Ho visto il Ragioniere generale dello Stato Franco una sola volta nella vita, non posso dire che è il mio migliore amico. So solo che tutto va controllato dal vaglio politico per riappropriarci del potere democratico sul potere tecnocratico". Lo ha detto Luigi Di Maio a Rtl 102.5 parlando del Def e del lavoro dei tecnici."Il Ragioniere generale deve preparare la Nota di aggiornamento al Def su impulso dei politici. Per questo noi in ...

Def - Luigi Di Maio : 'Mercoledì sarà alle Camere - non torniamo indietro dal 2 - 4%' | Lo spread vola a 295 punti : A proposito della polemica sui tecnici del ministero dell'Economia, Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica ...

Luigi Di Maio kamikaze sulla manovra : se salta tutto si va al voto : Certo, a metà ottobre la Ue inizierà a visionare la nostra manovra. Ma la settimana in corso sarà decisiva per capire in che direzione tira l'aria per i mercati, le borse, lo spread. Venerdì scorso l'...