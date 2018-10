L' ottobre caldo della Manovra | dall' Aula al giudizio di Bruxelles

Previsioni Meteo - cambia tutto per metà ottobre : in settimana un’incredibile ondata di caldo riporterà l’estate in tutt’Europa [MAPPE] : 1/28 ...

Sciopero generale a ottobre : disagi per chi viaggia in pieno "autunno caldo" : Pubblicate le date delle agitazioni sindacali per il settore dei trasporti nel mese di ottobre: ecco le date calde

Smog e traffico - l'ottobre caldo dei divieti : Aria sempre più inquinata, per chi ha un vecchio diesel catalogato come Euro 3 sarà un autunno caldo anche sul Lario. «Migliorare la qualità dell'aria e avviare una politica di incentivi». Sono gli obiettivi del Piano Aria di Regione Lombardia, secondo quanto dichiarato dall'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo. Le prime misure del piano, approvato a inizio ...