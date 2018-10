Lory Del Santo | per la prima volta parla il compagno Marco Cucolo

dilei

(Di domenica 7 ottobre 2018) IldiDelhato della sua partecipazione al Grande Fratello, del legame con Loren e dei suoi funerali tanto discussi. Nuove dichiarazioni sulla tragedia che ha colpitoDele la sua famiglia, la morte di suo figlio Loren, che aveva soltanto 19 anni. L’attrice è attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con tutte le polemiche connesse a tale scelta. C’è chi l’ha attaccata per la scelta di prendere parte al reality show, nonostante tutto, e chi semplicemente resta in silenzio, osservando una donna che prova, con i mezzi a sua disposizione, a fare i conti con un lutto devastante. Il Grande Fratello potrebbe davvero rappresentare per lei una sorta di terapia, anche se personaggi noti come Malgioglio hanno provato ad avvertirla del fatto che la casa ha le sue regole e i suoi meccanismi, spesso difficili da digerire. Intanto, a giorni di ...