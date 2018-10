Lory Del Santo | il fidanzato | ' Vi racconto il primo indizio della malattia di Loren'

Lory Del Santo sta meglio : al Grande Fratello Vip fa cose che dopo la morte del figlio non faceva più : Lory Del Santo sta meglio al Grande Fratello Vip: le parole del fidanzato Marco Cucolo Lory Del Santo ha deciso di combattere il proprio dolore per la morte del figlio Loren al Grande Fratello Vip e ora sta meglio. A notarlo il fidanzato Marco Cucolo, la persona che è stata più vicina alla soubrette dopo […] L'articolo Lory Del Santo sta meglio: al Grande Fratello Vip fa cose che dopo la morte del figlio non faceva più proviene da Gossip e ...

Il compagno di Lory Del Santo ha parlato della sua partecipazione al Grande Fratello, del legame con Loren e dei suoi funerali tanto discussi. Nuove dichiarazioni sulla tragedia che ha colpito Lory Del Santo e la sua famiglia, la morte di suo figlio Loren, che aveva soltanto 19 anni. L'attrice è attualmente all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con tutte le polemiche connesse a tale scelta. C'è chi l'ha attaccata per la scelta di

Domenica Live - parla Marco Cucolo : “Sognavo di vivere con Lory Del Santo - Loren e Devin” : Il giovane fidanzato di Lory Del Santo, visibilmente provato e commosso, è stato ospite di Barbara D’Urso per raccontare i retroscena della assurda tragedia che ha colpito la sua compagna, che aveva già perso un figlio neonato, e un altro a 4 anni, Conor nel 1991. “E’ un po’ che sto chiuso in me stesso per cercare di affrontare questa cosa – ha raccontato Marco – Ero molto legato a Loren, lui mi ha fatto ...