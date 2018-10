Lory Del Santo - il fidanzato a Domenica Live : 'Il primo indizio della malattia di Loren...' : Lory Del Santo e il dolore per la morte del figlio Loren . Il fidanzato dell'attrice, Marco Cucolo , ospite a Domenica Live , parla dell'amore di Lory per i suoi ragazzi, Devin e Loren, e degli ultimi ...

Domenica Live - parla Marco Cucolo : “Sognavo di vivere con Lory Del Santo - Loren e Devin” : Il giovane fidanzato di Lory Del Santo, visibilmente provato e commosso, è stato ospite di Barbara D’Urso per raccontare i retroscena della assurda tragedia che ha colpito la sua compagna, che aveva già perso un figlio neonato, e un altro a 4 anni, Conor nel 1991. “E’ un po’ che sto chiuso in me stesso per cercare di affrontare questa cosa – ha raccontato Marco – Ero molto legato a Loren, lui mi ha fatto ...