formiche

: Turchia, Wp: “Giornalista Khashoggi ucciso dentro consolato saudita”. Fonti turche: “Omicidio premeditato” - petergomezblog : Turchia, Wp: “Giornalista Khashoggi ucciso dentro consolato saudita”. Fonti turche: “Omicidio premeditato” - formichenews : L’omicidio di #Khashoggi. Le mosse dell’Arabia Saudita e i rischi di Erdogan L'articolo di @martaottaviani… - News24_it : RT @GianniRosini: Turchia, Wp: “Reporter saudita ucciso dentro consolato del suo Paese”. #ArabiaSaudita #Khashoggi -

(Di domenica 7 ottobre 2018) L'Occidente e chi se ne occupa potrebbe usare questo fatto di cronaca per capire che in Medioriente è in corso da tempo uno scontro fra frazioni, dove gli equilibri cambiano di continuo e dove l'...