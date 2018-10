L' olio d' oliva tunisino ci invade E il nostro non si vende

Tracollo per la produzione di olio d'oliva italiano. Sorride solo la Liguria : Imperia - Un'annata no per l'olio extravergine italiano. Le stime per la nuova campagna olivicola, iniziata proprio in questi giorni, parlano di un crollo produttivo di almeno il 38 per cento. Quello ...

Coldiretti : invasione di olio di oliva dalla Tunisia : E’ in atto una vera invasione di olio di oliva dalla Tunisia con gli sbarchi che nel 2018 sono triplicati (+199%) rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più ...

Giornata dell’olio di oliva - Coldiretti : crolla del 38% il raccolto Made in Italy : crolla del 38% quest’anno la produzione di olio di oliva Made in Italy che scende ad appena 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate dall’Ismea per l’Italia alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

Il più antico olio di oliva della storia : il ritorno di Alberto Angela per 'Una notte a Pompei' : Un sito archeologico unico al mondo di cui non si sa mai abbastanza e che ci stupisce ogni giorno di più'.

La formula magica contro l’impotenza? Nove cucchiai d’olio d’oliva : 1 - Banane2 - Avocado3 - Anguria4 - Fichi5 - Miele6 - Cioccolato7 - Ostriche8 - MandorleViagra? No, grazie. Un nuovo studio dalla Grecia suggerisce che per combattere l’impotenza può essere molto utile aggiungere olio d’oliva alla propria dieta. Qualche cucchiaio in più per fare a meno del citrato di sidenafil e simili. Un gruppo di ricercatori dell’università di Atene ha infatti scoperto e presentato al congresso della European Society of ...

L'olio extravergine d'oliva protegge il cuore / Prevenzione cardiovascolare : rilasciata una proteina che... : Prevenzione cardiovascolare: L'olio extravergine d'oliva produce una proteina che protegge il cuore, lo studio è stato pubblicato sulla rivista specializzata Nature Communications.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Ecco perché l’olio extra-vergine d’oliva fa bene al cuore : l’ultima scoperta : Conosciuto e usato fin da tempi antichissimi, l’olio di oliva è il grasso più usato nella dieta mediterranea. Sono innumerevoli gli studi clinici ed epidemiologici che evidenziano le qualità nutrizionali di questo alimento, considerato il migliore, adatto all’alimentazione umana, tra tutti i grassi alimentari di largo consumo. Un primato che nasce da una verità molto semplice: l’extravergine è l’unico olio ad essere prodotto ...

Sesso - olio d'oliva meglio del viagra : ecco quanti cucchiaini assumere : E tra i tanti usi che se ne possono fare dell'olio d'oliva l'ultimo, scoperto dalla scienza, piacerà molto ai maschietti... , Continua a leggere dopo la foto, Una dose settimanale di olio d'oliva, ...

olio d’oliva e dieta mediterranea : ecco come allungano la vita sessuale : La dieta mediterranea, dichiarata dall’UNESCO ‘patrimonio culturale immateriale dell’umanità’, ha nell’Olio extravergine di oliva il prodotto principe capace di garantire un apporto di elementi che sono di primaria importanza per l’organismo umano. L’Olio extravergine di oliva è sicuramente il più nobile tra i grassi vegetali ed è il miglior grasso alimentare in assoluto, sia perché si ottiene dalla lavorazione di un ...