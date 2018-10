Lo Stato Sociale | ovvero l' Indie come modo estremo di essere e di fare

Riki critica Lodo de Lo Stato Sociale : incoerenza a X Factor? : X Factor 12, Riccardo Marcuzzo attacca Lodo de Lo Stato Sociale Il cantante Riki non le manda mai a dire. Quando ha da avanzare critiche che lui ritiene giuste, lo fa senza problemi. Ed è quello che ha fatto quest’oggi. Ha attaccato Lodo de Lo Stato Sociale evidenziando il fatto che sia incoerente. Non è […] L'articolo Riki critica Lodo de Lo Stato Sociale : incoerenza a X Factor? proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - Lodo Guenzi delude i fan dello Stato Sociale : «Incoerente». Lui : «Siate con me - sarà bello» : A X Factor 2018 c'è un nuovo giudice, Lodo Guenzi , come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it . Lodo Guenzi , cantante de Lo Stato Sociale , ha occupato il posto lasciato vuoto da Asia ...

