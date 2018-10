Livorno-Spezia 2018 : Diretta Streaming - Dove Vederla - Formazioni : Partita Serie B Livorno-Spezia oggi. Formazioni Livorno-Spezia. Diretta Livorno-Spezia. Orario Livorno-Spezia. Dove posso Vederla? Come vedere Livorno-Spezia Streaming? Livorno-Spezia 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Stiamo per giungere ormai alla settima giornata di questa Serie B 2018-2019: la capolista Verona giocherà in casa contro il Lecce nell’anticipo di venerdì, mentre le inseguitrici […]

Reparti speciali per Livorno-Spezia - attesi 850 tifosi ospiti : In occasione del 'delicato incontro' Livorno-Spezia, come viene definito dalla questura, il 6 ottobre si è svolto un tavolo tecnico per la pianificazione

Serie B Verona-Spezia - arbitra Marini. Livorno-Lecce : Guccini : ROMA - L'Associazione Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B , con sette partite in programma martedì alle 21:00 e due posticipi il mercoledì. ...

Serie B - Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15 : Cambio di data per due match della settima giornata di andata del campionato di Serie B, Brescia-Padova e Livorno-Spezia si giocheranno domenica 7 ottobre alle ore 15 invece che sabato 6. La decisione è stata presa per questioni relative all’ordine pubblico. (AdnKronos)L'articolo Serie B, Brescia-Padova e Livorno-Spezia il 7 ottobre alle 15 sembra essere il primo su CalcioWeb.