LIVE Moto2 | GP Thailandia 2018 in DIRETTA | Francesco Bagnaia | sarà corpo a corpo con

Moto2 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Mattia Pasini davanti a tutti - OLIVEira (2°) precede Bagnaia (4°) : Mattia Pasini vola al termine delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il romagnolo, sulla Kalex dell’Italtrans Racing Team, ha ottenuto il miglior crono della prima sessione della media cilindrata in 1’37″757, mettendo in evidenza un gran passo ed essendo in grande confidenza con il circuito di Buriram. Una pista inedita per il Motomondiale dove i riferimenti per i team sono ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +19 su Miguel OLIVEira - Binder blinda la terza posizione : Francesco Bagnaia non vince il Gran Premio di Aragon 2018 di Moto2, ma il suo secondo posto gli permette di allungare ancora sul suo più immediato inseguitore, Miguel Oliveira, che oggi non è andato oltre la settima posizione. Il gap tra i due contendenti passa da 8 a 19 lunghezze, con l’italiano che prova nuovamente a distanziare il rivale portoghese. In terza posizione si conferma Brad Binder che con i 25 punti di oggi sale a quota 144, ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder vince davanti a Bagnaia e Baldassarri - settimo OLIVEira che perde punti preziosi : Dopo aver centrato la pole position, il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) vince il Gran Premio di Aragon della Moto2 grazie ad una prova solida e matura (facendo il bis dopo il successo del Sachsenring), precedendo per 1.526 secondi Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) che allunga in classifica generale, e Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) che completa il podio con pieno merito a 2.055. Il pilota marchigiano centra la ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder centra la pole position - quinto Bagnaia - 18esimo OLIVEira : Dopo una qualifica davvero equilibrata ed avvincente è il sudafricano Brad Binder (Re Bull KTM Ajo) a centrare la pole position (la prima in carriera) del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto2. Un risultato a sorpresa, in una sessione dominata dall’equilibrio con i primi sei piloti racchiusi in appena 168 millesimi e i primi venti in appena un secondo. Alle spalle di Binder, infatti, troviamo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Francesco Bagnaia cerca il tris per allungare su Miguel OLIVEira : Il Mondiale Moto2 2018 è pronto per sbarcare ad Aragon con tre numeri di capitale importanza: 8, come i punti di vantaggio di Francesco “Pecco” Bagnaia nei confronti di Miguel Oliveira; 6, come le gare che ci dividono dalla conclusione della stagione e 3, come le vittorie consecutive a cui punta il portacolori del team Sky Racing VR46. Dopo i successi di Red Bull Ring e Misano, infatti, il pilota piemontese vuole infilare la ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel OLIVEira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...