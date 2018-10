LIVE Modena-Trento volley | Finale Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA | 2-0 | dominio dei

oasport

: Finale #DelMonteSupercoppa - live dal #PalaBarton di #Perugia: #AzimutLeoShoesModena-#ItasTrentino 2-0 (25-23, 25-1… - trentinovolley : Finale #DelMonteSupercoppa - live dal #PalaBarton di #Perugia: #AzimutLeoShoesModena-#ItasTrentino 2-0 (25-23, 25-1… - trentinovolley : Finale #DelMonteSupercoppa - live dal #PalaBarton di #Perugia: #AzimutLeoShoesModena-#ItasTrentino 2-0 (25-23, 25-1… - artcyeol : RT @trentinovolley: Finale #DelMonteSupercoppa - live dal #PalaBarton di #Perugia: #AzimutLeoShoesModena-#ItasTrentino 2-0 (25-23, 25-19) h… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Buongiorno e benvenuti alladidelladimaschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, un confronto inattesa che deciderà chi potrà alzare al cielo l’ambito titolo: gli emiliani partiranno con i favori del pronostico ma i trentini hanno dimostrato di poter far saltare il banco in ogni frangente. Ivan Zaytsev e Julio Velasco vogliono subito regalare grandi soddisfazioni ama se la dovranno vedere con i ragazzi di Angelo Lorenzetti: Simone Giannelli in cabina di regia è pronto ad azionare Aaron Russell, Luca Vettori e ...