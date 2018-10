L' Italia scopre una nuova rotta dei migranti | dalla Germania 

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Viktor scopre che Alicia è incinta di Christoph : Una scoperta davvero scioccante è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, una rivelazione inaspettata sconvolgerà le vite del trio protagonista aprendo le porte a scenari insospettabili fino a poco tempo da… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alicia aspetta un bambino da Christoph Come sappiamo, la ...

Calcio a 5 - l’Italia scopre super Fortini. Ma il Belgio all’ultimo istante vince l’amichevole a Morlawenz : Si conclude con una sconfitta la spedizione dell’Italia in Belgio per un test amichevole di preparazione ai prossimi impegni ufficiali. Con il campionato di Serie 2018-2019 di Calcio a 5 ormai prossimo ad entrare nel vivo, gli azzurri allenati dal ct Roberto Menichelli sono volati a Morlawenz, una piccola città a 100 km da Bruxelles, per sfidare i padroni di casa del Belgio. Ancora una volta, però, l’Italia ha dato ...

Miss Italia : Carlotta Maggiorana scopre in diretta la decisione dopo le foto : Carlotta Maggiorana: il titolo di Miss Italia 2018 è ancora suo o è stata squalificata? La nuova Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. In questi giorni, lei è al centro delle polemiche per delle foto sconvenienti che violerebbero il regolamento del concorso di bellezza vinto dalla stessa. Se Carlotta Maggiorana avesse davvero violato il regolamento […] L'articolo Miss Italia: Carlotta Maggiorana scopre in diretta la decisione dopo le ...

LIVE Sorteggio volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia scopre le avversarie della Final Six. Incubi Russia e Stati Uniti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. A Torino si definisce la composizione dei due gruppi da tre squadre ciascuno che si disputeranno al Pala Alpitour del capoluogo piemontese dal 26 al 28 settembre. Siamo arrivati alla fase più calda della rassegna iridate, le sei Nazionali rimaste in corsa non vedono l’ora di conoscere gli avversari che dovranno ...

Campione d’Italia scopre la povertà : “Adesso siamo un paese fantasma” : «Mettiamola così: o riapre il casinò o entro tre mesi diventiamo un paese fantasma. Io lavoravo lì, mio marito anche e ho due figlie. Diciamo che ho soldi fino a dicembre, mese più mese meno». E poi? «E poi chissà. Sappiamo di tre famiglie che vivono senza corrente elettrica perché non possono più pagare le bollette»....

Ricerca : studio Italiano scopre legame tra obesità - osteoporosi e vitamina D : Una Ricerca durata tre anni, realizzata da un’equipe coordinata da Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia e direttore dell’Uoc di Andrologia e Medicina della Riproduzione, in collaborazione con Andrea Di Nisio del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova, ha rilevato che nelle persone obese, l’ormone che aiuta le ossa a mantenersi in salute viene intrappolato nel grasso: dunque con l’obesità il rischio ...

Tennis - l’Italia si riscopre Camila Giorgi-dipendente in campo femminile. Pochi segnali da Chiesa - Paolini e Trevisan : Il giorno dopo la fine degli US Open, l’Italia del Tennis femminile si scopre fragile. Ha perso Francesca Schiavone, ritiratasi per far propria la carriera di allenatrice, e ha Sara Errani in stand-by per via della vicenda-letrozolo che la terrà (un’altra volta) fuori dal campo fino a inizio 2019. In questo panorama, resta ancora un’unica giocatrice attiva nelle prime cento: Camila Giorgi, che però a New York si è fermata al ...

A 29 anni scopre di avere un tumore : quello che fa emoziona l’Italia intera. Una storia da leggere assolutamente : La storia di Isabella di Leo, 29 anni, sta emozionando tutti e noi siamo felicissimi di raccontarla, perché è giusto che più persone possibile la leggano. Isabella è nata a Milano, ma da tempo vive a Gorgonzola col proprio compagno. È una grafica pubblicitaria e da sempre sogna il fumetto. Solo un anno fa ha scoperto di avere un “ospite”, come lo chiama lei: per sei mesi i medici non sono stati in grado di identificarlo. Alla fine del ...

Juventus : 180 minuti senza gol - Ronaldo in Italia si scopre umano : dal nostro inviato - TORINO Le aspettative, le fantasie e i sogni a occhi aperti. Giorni a immaginare come sarebbe stato bello vedere Ronaldo alla prima a Torino. Invece è stato strano. Per certi ...

Dopo Genova l'Italia si scopre fragile : tutti i ponti a rischio crollo (secondo il Codacons) : Partendo dal caso del ponte crollato a Genova l'attenzione si è spostata tuttavia anche su tutte le infrastrutture che in...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : XENIA scopre la terribile verità sul suo passato! : Una terribile scoperta sta per sconvolgere le puntate italiane di Tempesta d’amore! Entrata in scena da pochissimi giorni, l’ex moglie di Christoph (Dieter Bach) – XENIA Saalfeld (Elke Winkens) – apprenderà una verità davvero sconvolgente destinata a cambiare la sua esistenza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: XENIA Saalfeld resta al ...

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia torna da Glasgow? Azzurre seste col cuore tra gli infortuni - Martina Basile si scopre grande : Una tappa di transizione ma onorata con il massimo impegno, senza sfigurare e soprattutto gareggiando sempre con il cuore, al massimo delle proprie possibilità. Si possono riassumere così gli Europei 2018 di Ginnastica artistica per l’Italia seniores che si presentava a Glasgow con una formazione ampiamente rimaneggiata a causa dei troppi infortuni e che può tornare a casa soddisfatta per avere ottenuto sostanzialmente il massimo ...