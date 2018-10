Lisa Fusco Eliminata Grande Fratello Vip “piango per mio padre | ci hanno infranto un

Verissimo : Lisa Fusco in lacrime : “Non so se lunedì sera sarò al Grande Fratello Vip” Leggi cosa è successo : Lisa Fusco oggi è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e fra una chiacchiera e l’altra si è commossa L'articolo Verissimo: Lisa Fusco in lacrime: “Non so se lunedì sera sarò al Grande Fratello Vip” Leggi cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF VIP 3 - Lisa Fusco si confessa : "Facevo la commessa - ma mi cacciarono perché non arrivavo agli scaffali" : Lisa Fusco, prima eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip, tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin in onda il sabato pomeriggio su Rai 1. La "soubrettina" si è confessata ai microfoni della trasmissione, parlando della breve ma intensa esperienza all'interno della casa di Cinecittà e del suo passato difficile, tra discriminazioni ed affetti familiari.Nonostante abbia costruito gran ...

Lisa Fusco - confessione choc a Verissimo : il suo (incredibile) dramma. C’entra il suo fisico : Lisa Fusco a Verissimo scoppia in lacrime. È un periodo denso di ‘stress’ per la concorrente appena eliminata dal Grande Fratello Vip 3 che, adesso, teme addirittura di non trovare più spazio in televisione. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, la Fusco torna sulla sua eliminazione e chiarisce: “Le fan di Giulia De Lellis mi hanno votata per farmi uscire dopo che io accusai Giulia nello scontro con Malgioglio che adoro, ma ...

Lisa Fusco contro le fan della De Lellis e l’omofobia di Silvestrin : Lisa Fusco furiosa con le fan di Giulia De Lellis a Verissimo Lisa Fusco è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 6 ottobre. La prima eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua breve ma intensa esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Euforica, inebriante, 1,48 senza tacchi, la Subrettina ha svelato anche alcuni aneddoti riguardo la sua altezza che è stato un vero e proprio ...

