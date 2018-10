L' Inter vince anche contro la Spal | Icardi ancora decisivo

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Napoli vince ancora - tocca all'Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Milan segna tre gol al Chievo, la Lazio batte la Fiorentina, Atalanta ancora ko(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Inter - Icardi : 'Contro il Psv sapevamo di poter raggiungere la testa del girone. Quando si vince si lavora meglio' : Due su due per l'Inter, due su due per Icardi. I match in Champions contro il Tottenham e contro il Psv hanno sorriso alla squadra di Luciano Spalletti, con un Mauro Icardi versione predatore che è ...

Un'ebbrezza nerazzurra. Prima il Ninja - poi Icardi e l'Inter vince di rimonta : l'Inter 'accende' gli ottavi di finale battendo il Psv al Philips Stadion. La seconda vittoria in rimonta in Champions league e la contemporanea sconfitta del Tottenham fanno volare i nerazzurri a ...

Champions League - l’Inter vince ancora : Nainggolan e Icardi spengono il Psv [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...

Ausilio : 'Lozano - de Jong - Pereiro giocatori di qualità. L'Inter per vincere...' : A Sky Sport , poco prima del fischio d'inizio di Psv-Inter, ha parlato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio: 'Dobbiamo avere la consapevolezza di avere una buona squadra. Lo abbiamo dimostrato in ...

Psv Eindhoven-Inter - Spalletti : “In campo per vincere” : “Il punto di forza degli olandesi ? Loro hanno diverse qualità, sono una squadra che è forte dal punto di vista fisico, hanno individualità importanti e un impatto su ogni momento della gara perché interpretano il calcio come Van Bommel: si vede che la squadra è allenata da uno come lui perché ripropongono il carattere […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, Spalletti: “In campo per vincere” proviene da Serie A News Calcio - ...

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Inter - Nainggolan carica : “Voglio vincere trofei” : Inter – Radja Nainggolan ci ha messo poche settimane per prendersi l’Inter. L’ex Roma è risultato tra i più positivi in questo avvio di stagione, con la solita “garra” che lo ha contraddistinto a Milano così come nella Capitale. Il nuovo giocatore neroazzurro celebra i recenti successi (3 vittorie nelle ultime 3 tra campionato e […] L'articolo Inter, Nainggolan carica: “Voglio vincere trofei” ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

L’Inter vince - ma le lacune restano : Spalletti non può e non deve accontentarsi! : L’Inter vince ma il tecnico Luciano Spalletti può sorridere sino ad un certo punto, le lacune mostrate dai nerazzurri restano eccome L’Inter vince ancora, pur senza convincere sino in fondo. Dopo gli acuti contro Tottenham e Sampdoria, i nerazzurri quest’oggi hanno avuto la meglio per 2-1 della Fiorentina, di fronte al solito San Siro gremito. La squadra di Luciano Spalletti è opportunista, questo bisogna riconoscerlo, ma ...

L'Inter vince il ricorso : Spalletti in panchina contro la Fiorentina : L' Inter avrà il suo timoniere, Luciano Spalletti , in panchina questa sera nell'anticipo del turno infrasettimanale della sesta giornata contro la Fiorentina. Il tecnico di Certaldo era stato ...

Inter - Spalletti : “domani dobbiamo vincere” : “Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Sappiamo di aver perso dei punti e di aver poi vinto due partite in cui abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere – ha ...

