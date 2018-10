L' Inter non si ferma più | la doppietta di Icardi piega per 2-1 la Spal

Spal-Inter 1-2 LIVE - Icardi non sbaglia [VIDEO] : Spal-Inter LIVE – Si conclude l’8^ giornata valida per il campionato di Seri A, in campo Spal ed Inter pronte a regalare spettacolo. In forma la squadra di Luciano Spalletti che ha intenzione di recuperare posizioni in classifica entro le prossime settimane. L’Inter non può permettersi infatti un passo falso, tutte e prime della classifica hanno infatti vinto, anche la Sampdoria può essere considerata pericolosissima. 77 ...

Intervista a David Cage : 'Se con la mia arte aiuto qualcuno - non sto sprecando il mio tempo' : Alcune persone intendevano dire che un videogioco non può parlare di problemi del mondo reale, dev'essere puro intrattenimento, un libero sognare. È folle. Non ha senso. Ed è divertente, perché le ...

Interpol - il presidente Meng non è il primo ‘super-poliziotto’ che scompare : Tante ipotesi e nessuna certezza nella scomparsa del cinese Meng, presidente di Interpol. Film e romanzi a parte, la vita del super-poliziotto, o della spia, non è mai stata tutta rose e fiori. Ma, di questi tempi, pare peggio del solito. Se ti va male – e sei uno con il vizietto del doppio gioco, ma non troppo bravo a nasconderti – provano ad ammazzarti, com’è accaduto a Sergej Skripal, avvelenato con la figlia Yulia mentre si ...

Serie A - diretta nona giornata su Sky e Dazn : c'è Inter-Milan : La nona giornata di Serie A si disputerà dopo la pausa per le nazionali ed ha in serbo l'imperdibile Derby della Madonnina: Inter-Milan. Questo turno di campionato si giocherà il 20-21-22 ottobre e le partite verranno trasmesse sia sulla piattaforma Dazn che sulla pay-tv Sky. Quest'ultimo servizio offre ai suoi abbonati anche la possibilità di usufruire dello streaming tramite l'App denominata SkyGo. Dove vedere le partite della nona giornata di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 ottobre : Condono da 11 miliardi. Gli evasori dovranno pagare l’Intera tassa non versata - ma senza more né multe : Le manovre Def, come nasce la guerra con l’Ue e che succede ora “Nessun piano B” – Di Maio annuncia che tra sei mesi “questa Europa sarà finita”. Salvini attacca ancora Juncker. La Commissione si prepara alla procedura di infrazione di Salvatore Cannavò Abolition Man di Marco Travaglio Come volevasi dimostrare, il pregiudizio universale che accompagna il governo Conte da prim’ancora che nascesse sta diventando un gigantesco e ...

Papa Francesco - il cardinale e l'Interferenza politica del Vaticano : 'Immigrati non sono bestie da respingere' : 'I porti chiusi non sono della Chiesa: la Chiesa ha aperto le porte a chi aveva i porti chiusi'. Così il cardinale Giuseppe Versaldi , prefetto della Congregazione per l'educazione cattolica, ...

L'Interesse nazionale dell'Italia non è a Pechino. Parla il prof. Sapelli : Sarebbe sconsiderato non valutare l'importanza crescente che le reti " e i dati che vi transitano " avranno per la stabilità politica, la proiezione militare, la difesa e la prosperità economica di ...

Spalletti - Inter non è ancora al massimo : ANSA, - MILANO, 6 OTT - "Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League". Lo ha ...

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi Interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al settimanale ...

MotoGp – Marquez vuole migliorare - Valentino Rossi si paragona all’Inter e Dovizioso duro su Iannone : i piloti nel post qualifica in Thailandia : Marc Marquez, Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso commentano le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram è festa Honda, ma anche la Yamaha esulta! Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole ...

DIRETTA/ Torino-Frosinone (risultato live 1-0) streaming video e tv : Intervallo : DIRETTA Torino Frosinone, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che apre venerdì 5 ottobre l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:11:00 GMT)

La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019 - ma non all’Interno delle chat : In molti lo avevano ipotizzato ma ora è certo: anche WhatsApp mostrerà pubblicità, inizialmente solo nelle storie e non nelle chat. L'articolo La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019, ma non all’interno delle chat proviene da TuttoAndroid.