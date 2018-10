L’incontro di arti marziali finisce malissimo | il vincitore esce dalla gabbia e si lancia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 ottobre 2018) L’incontro tra Conor McGregor (protagonista di una delle sfide più pagate nella storia, quella contro Floyd Mayweather) e Khalib Nurmagomedov, valido per la competizione UFC (Ultimate Fighting Championship), si è concluso con una rissa spaventosa. L’atleta russo, subito dopo aver sconfitto l’irlandese, si è scagliato, uscendo, contro lo staff di McGregor, in pcolare contro il compagno Dillon Danis. I due combattenti sono stati portati via senza la cerimonia finale e nonostante fossero in molti a chiedere la squalifica di Nurmagomedov, il russo è stato comunque proclamato. Molto probabilmente, tuttavia, verrà sanzionato. Video Instagram L'colo L’incontro di: ile sisul pubblico. Il video della rissa proviene da Il Fatto Quotidiano.