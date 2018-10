L' inchiesta Alla fiera dei bambini partoriti per coppie omosessuali A Bruxelles

[L'inchiesta] Vivere sulla lava con il rischio eruzione - la grande paura dei Campi Flegrei : 257 scosse di terremoto e allarme giallo : "Pozzuoli è l'unica città al mondo costruita in un'area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico". Il problema, però, è come è costruita. "Non ha manufatti idonei a resistere senza subire ...

[L'inchiesta esclusiva] Via un dipendente su tre - tagli drastici alla manutenzione e milioni di euro ai manager. Così l'autostrada è ... : C'è un modello di business dietro la gestione della manutenzione di Autostrade per l'Italia , una regola aurea che l'azienda guidata da Giovanni Castellucci - dominus incontrastato sia della società ...

[L'inchiesta] La spada di Damocle che pende sulla testa di Vincenzo De Luca e il soccorso del magistrato rapito dalla politica : "La Procura ha cercato di forzare la realtà. Quell'area era la più grande discarica a cielo aperto della città, noi abbiamo lavorato per riqualificarla e "Crescent" è una delle opere che hanno ...

Crollo Ponte Genova - si allarga l’inchiesta : almeno 60 indagati : Una ‘black list’ di 60 nomi su cui potrebbero ricadere responsabilita’ penali per il Crollo del Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone. E’ quanto hanno predisposto gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza, integrando un primo elenco di 25 persone, in una informativa inviata nelle ultime ore ai pm che indagano sul collasso del viadotto. Ai magistrati spetta ora il compito di un eventuale ...

"inchiesta sull'Air Force Renzi". Parla un esperto (controverso) del Mit alla Verità : Sul cosiddetto Air Force Renzi, l'aereo di Stato voluto dall'ex premier e poi dismesso dal nuovo governo ci sarebbe un'inchiesta penale. A rivelarlo al quotidiano la Verità è Gaetano Francesco Intrieri, esperto di aeronautica e voluto da Danilo Toninelli al Ministero dei Trasporti. Intrieri in passato è stato condannato per bancarotta. Secondo la sua versione, la Guardia di Finanza starebbe studiando il contratto da 150 ...

Beppe Fiorello e la fiction su Riace sospesa dalla Rai : “E’ la terza volta che mi succede - rischio censura”. L’azienda : “Aspettiamo la fine dell’inchiesta” : Doveva andare in onda nel febbraio scorso ma invece la fiction Tutto il mondo è paese, ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Mimmo Lucano, è rimasta bloccata negli archivi di viale Mazzini. Una situazione che Beppe Fiorello ha voluto denunciare su Twitter, ricordando le continue ingerenze della politica sulla programmazione della tv pubblica: “Non è la prima volta che una mia #fiction ...

Stadio Roma - altri politici nel sistema Parnasi : l'inchiesta si allarga : Gli atti già in mano ai pm basterebbero per arrivare subito al processo sull'affaire Tor di Valle. Ma la procura di Roma vuole continuare a indagare sul cosiddetto sistema Parnasi, perché stanno ...

Falla sulla Stazione spaziale - la Russia avvia inchiesta : «Potrebbe essere sabotaggio» : Il foro nel laboratorio spaziale che orbita attorno alla Terra ha causato perdita di ossigeno e pressione. Sarebbe stato fatto con un trapano da una «mano esitante»

Botte alla moglie e abusi sulla figlia - padre-padrone sotto accusa : doppia inchiesta della Procura : di Marina Mingarelli Ai carabinieri della stazione di Ferentino che erano intervenuti in suo aiuto il 18 maggio scorso, lei, una casalinga di 39 anni, aveva raccontato delle angherie e dei soprusi che ...

Salvini : 'L'inchiesta è un boomerang. Pronti alla riforma della giustizia' : 'Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare a fare quello che faceva prima'. Torna l'idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di FI, ha ...

