Liga | Il Siviglia passa al comando | steso il Celta Vigo

Siviglia - André Silva inarrestabile : meglio di Cristiano Ronaldo al debutto in Liga : André Silva non si ferma più. Dopo aver rifilato una doppietta al Real Madrid nel turno infrasettimanale di Liga, l'attaccante portoghese è tornato a segnare anche sabato, quando è stato protagonista ...

Pronostico Eibar vs Siviglia - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Eibar-Siviglia, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Eibar-Siviglia, sabato 29 settembre. Il Siviglia non può più nascondere le proprie ambizioni di alta classifica dopo aver travolto il Real Madrid. L’Eibar invece, è una formazione che dovrà lottare per non retrocedere e cercherà di cogliere almeno un punto che li allontanerebbe dalle zone basse della ...

Liga - Real Madrid ko 3-0 a Siviglia : ANSA, - ROMA, 27 SET - Una doppietta di Andrè Silva e una rete di Ben Yedder condannano il Real Madrid alla prima sconfitta stagionale in Liga, sul campo del Siviglia. Imitando il tonfo dei rivali del ...

Pronostico Siviglia vs Real Madrid - La Liga 26-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Real Madrid, mercoledì 26 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Siviglia-Real Madrid, mercoledì 26 settembre. La sesta giornata di Liga propone una classica del calcio spagnolo in programma al ‘Ramon Sanchez Pizjuan’. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Siviglia e Real Madrid?Dopo la vittoria per 5-1 con lo Standard Liegi all’esordio ...

LaLiga : Siviglia e Valencia cercano riscatto LIVE : Navigano col vento in poppa le spagnole in Europa e ora c'è la verifica nel turno post Coppa che, pure in Liga, non presente sfide epiche. Ma Real e Barca, in grande forma, faranno bene a fidarsi poco ...

Liga - 3a giornata : Siviglia ko in casa col Getafe - Bacca lancia il Villarreal : Sconfitta, 0-2, per gli andalusi di un deludente Andrè Silva, il colombiano a segno nell'1-0 sul Leganes

Pronostico Real Betis vs Siviglia - La Liga 2-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Siviglia, domenica 2 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Real Betis-Siviglia, domenica 2 settembre. La terza giornata della Liga si conclude con il derby di Siviglia tra due club che promettono spettacolo e tanti gol. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Real Betis e Siviglia? Il Betis è a caccia di punti e gol in questo derby di Siviglia: la ...

Quincy Promes al Siviglia : dopo il corteggiamento “italiano” l’esterno sceglie la Liga : Quincy Promes lascia lo Spartak Mosca per approdare al Siviglia, il calciatore olandese è stato corteggiato da Milan e Roma in estate Quincy Promes vola al Siviglia. L’esterno olandese, ex Spartak Mosca, è stato corteggiato da diversi club durante l’estate, anche del nostro campionato. Milan e Roma sono state in contatto con gli agenti del calciatore, senza però affondare il colpo. L’ha spuntata dunque il Siviglia, che si ...

Pronostico Siviglia vs Villarreal - La Liga 26-8-2018 : La Liga 2018-2019, 2^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Siviglia-Villarreal, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Siviglia-Villarreal, domenica agosto. Quello che andrà in scena in Andalusia è sicuramente il big match di questa seconda giornata di Liga. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Siviglia e Villarreal? Ottima partenza in campionato per il Siviglia ...

LaLiga : facile per le grandi - clou Siviglia-Villarreal - LIVE : Getafe-Eibar e leagnaes-Real Sociedad LIVE aprono stasera la 2/a giornata de LaLiga. In attesa di un colpo di mercato il Real ha un impegno agevole in casa del Girona, come il Barca che non dovrebbe ...

Tripletta André Silva all’esordio con il Siviglia : l’ex Milan rinato nella Liga [VIDEO] : Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debutto nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, André Silva ha messo a segno – addirittura – una Tripletta, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-Siviglia: la Tripletta di André Silva al debutto L’ex attaccante del Milan, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con ...