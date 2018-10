LETTURE Alla scuola dei fatti | una bussola nel deserto che accompagna i giovani

LETTURE/ Chiara Corbella - un inno alla vita fino al sacrificio di sé : Il 21 settembre la Chiesa apre ufficialmente la causa di beatificazione di Chiara Corbella (1984-2012). Rinunciò alle cure per evitare malformazioni al feto. FLAVIA MANSERVIGI(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:09:00 GMT)SINDONE/ Perché quel lenzuolo non dà pace nemmeno a chi non crede?, di F. ManservigiLETTURE/ David Foster Wallace, quando il tarlo dell'infinito non dà tregua, di P. Vites