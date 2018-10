L' estate appena trascorsa è stata bella almeno musicalmente

huffingtonpost

(Di domenica 7 ottobre 2018) Avevo accennato, in un precedente post, all'emozione provata nell'attesa del concerto che Mr Bob Dylan, icona del cantautorato e del Folk Rock in generale, avrebbe tenuto in aprile all'Auditorium di Roma. A dispetto del titolo dell'articolo, l'musicale si preannunciava un semidisastro. In tutta sincerità, credo che quello di Dylan sia stato uno dei peggiori concerti a cui abbia mai assistito. Salvando la valenza della band, che Mr Nobel non si è neppure degnato di presentare: canzoni stravolte, suonicchiate al piano, testi biascicati. Un Premio Nobel per la Letteratura (che deve ringraziare se stesso e il mondo bello o malsano in cui è vissuto, compreso il suo pubblico, per le canzoni che ha prodotto) non può comportarsi così.Reduce da quell'esperienza, ho comprato tremante il biglietto per il concerto di James Taylor, il 23 Luglio a Caracalla. ...