Lecco contro il Borgosesia Olginatese col Mantova

Lecco - gli alunni «scioperano» contro il compagno violento : Nella quarta elementare di un paese del Meratese, nella Brianza Lecchese, solo tre alunni si sono presentati in classe. Gli altri quattordici son rimasti a casa: i loro genitori hanno deciso di non mandarli a scuola come atto di protesta e tentativo di trovare una soluzione condivisa a un problema che sta rendendo difficile lo svolgimento, in sicurezza, delle attività didattiche. Uno degli alunni, un bimbo di dieci anni con un quoziente ...