Le Iene Show | Nadia Toffa rompe il silenzio dopo le polemiche

lanostratv

: sono iniziate le iene show - khalischneider : sono iniziate le iene show - DaviDrum27 : #leiene #leieneportanobene #colognomonzese #leieneshow #show #tv #mediaset #italiauno #working #workinprogress… - JoniAhumada : Vi episodio S01E04 of The Alienist! #alienist #tvtime -

(Di domenica 7 ottobre 2018)al TG 5: la replica alle critiche prima de LeManca meno di un’ora ad un nuovo appuntamento de Le, il programma più irriverente di sempre, ma una delle sue protagoniste ha anticipato qualcosa al TG 5. Di chi stiamo parlando? Di! La presentatrice,alcuni tweet relativi alla guarigione dalla sua malattia, ha ricevuto pesanti critiche sul mondo del web. Il motivo? L’inviata dallo smoking nero aveva definito il cancro come una sorta di dono. Tale affermazione ha fatto arrabbiare, e non poco, gli utenti della rete.ha provato a spiegare, sempre sui suoi profili social, cosa intendeva dire con la parola “dono”, ma gli utenti hanno continuato a darle contro. Stasera, durante un’intervista rilasciata al TG 5, ha provato a ribadire ancora una volta cosa intendeva. Per la presentatrice, e inviata, de Le ...