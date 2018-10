LE IENE SHOW 2018 | SERVIZI SECONDA PUNTATA Diretta | selfie estremi con Rovazzi 7

MATTEO VIVIANI E I NUOVI CONTATORI DEL GAS / Truffe - "nel settore sappiamo tutto" (Le IENE Show) : MATTEO VIVIANI e i NUOVI CONTATORI del gas, Le Iene Show: Truffe , raggiri e come evitarli. In Italia i fornitori stanno sostituendo i vecchi CONTATORI con i NUOVI dispositivi elettronici.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:37:00 GMT)

Le IENE SHOW 2018 - servizi seconda puntata/ Diretta : Cizco va in Brasile per Fausto Longo (7 ottobre) : Le Iene Shoe, Diretta e servizi puntata 7 ottobre: l'arresto del padre e del nonno del rapper e fenomeno musicale di 9 anni 500 Tony e i nuovi contatori del gas.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:20:00 GMT)

Nadia Toffa - Le IENE Show/ Dopo le critiche si ritorna in studio : polemiche e dichiarazioni - esordio bomba : Come sta Nadia Toffa? Nella prima puntata de Le Iene Show della scorsa domenica, la conduttrice è stata aspramente criticata, anche per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:45:00 GMT)