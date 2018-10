huffingtonpost

: Rivoluzione #Google, ora firma le immagini con il nome di chi le ha scattate. Accordo con il consorzio delle Agenzi… - Agenzia_Ansa : Rivoluzione #Google, ora firma le immagini con il nome di chi le ha scattate. Accordo con il consorzio delle Agenzi… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Le agenzie di stampa sono troppe in Italia, le rivedremo'. Parola di Vito Crimi - Sarx88 : RT @HuffPostItalia: 'Le agenzie di stampa sono troppe in Italia, le rivedremo'. Parola di Vito Crimi -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Ledi"le, svolgono un servizio primario,in, ma lo sanno anche loro. Il bando è stato fatto su misura per le dieciche dovevano vincere, quindi quel bando era assolutamente indegno per come è stato fatto. Mi auguro, all'inizio del prossimo anno, già di cominciare a prospettare come sarà il futuro delledi, sicuramente anche in quel campo c'è molto da fare". Lo afferma, sottosegretario con delega all'Editoria a margine di un evento del Movimento Cinquestelle in corso a Milano.