Lazio | quanta fatica per battere la Fiorentina

(Di domenica 7 ottobre 2018)perla– Sì,perunanettamente inferiore sul piano tecnico, superiore soltanto nella capacità di menare, di fare fallo e nascondere il piede. Alla fine, però, si vede come si fa a vincere le partite. Vince chi segna, e laha Immobile e gente come Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Lulic, Correa che sa come si gioca, come si passa il pallone, come si bloccano le offensive avversarie. E tutto questo con una difesa che ha la solita falla a destra, con Wallace che anche oggi ha messo in ansia Radu e Acerbi, spaventando a morte il povero Strakosha, che ha dovuto ingoiare la gomma americana per evitare di distrarsi e salvare la rete dai troppi errori di qualche compagno e dalle incursioni di Chiesa e Simeone, per fortuna sempre innocue. La partita è cominciata col solito appuntamento di Parolo con la fucilata ...