LAZIO-FIORENTINA 2018 | Diretta Streaming | Dove Vederla | Formazioni

LAZIO - contro la Fiorentina Inzaghi punta tutto sul gruppo : Il gruppo. Inzaghi chiama a raccolta lo spogliatoio per uscire da questo momento difficile. Lo rimarca più volte durante la conferenza stampa della vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina. L'...

Serie A : LAZIO FIORENTINA - Atalanta Sampdoria - Milan Chievo : Serie A, in campo domenica alle 15 Lazio-Fiorentina, Atalanta-Sampdoria e Milan-Chievo RISULTATI E CLASSIFICA Qui Lazio - Inzaghi :"critiche giuste, reagiamo subito" - "Le critiche sono giuste, sono ...

LAZIO-Fiorentina - Inzaghi : "Voglio una reazione" : Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa nel giorno di vigilia del match: "Sicuramente serviranno fame e cattiveria, la Fiorentina farà di tutto per renderci difficile la giornata"

LAZIO-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

Fiorentina - Pioli : 'Mi aspetto una LAZIO determinata - dovremo dare il massimo' : 'Lazio in crisi dopo gli ultimi due ko? So quanto può pesare perdere un derby a Roma, quindi mi aspetto un avversario molto determinato e 'cattivò agonisticamente. dovremo più che mai dare il massimo, ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «LAZIO arrabbiata - servirà attenzione» : FIRENZE - Stefano Pioli , nella conferenza prepartita, comincia con un pensiero sui prossimi avversari: " Con la Lazio sarà una gara importante e delicata, loro saranno determinati a riprendersi dopo ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Con la LAZIO gara delicata - ma vogliamo giocarcela» : FIRENZE - " Con la Lazio gara importante, saranno determinati a riprendersi dopo le sconfitte nel derby e in Europa League ". Stefano Pioli , nella conferenza pre gara, conosce bene i biancocelesti, ...

LAZIO-Fiorentina - Inzaghi : 'Voglio fame - ora basta con i cali di concentrazione' : Simone Inzaghi si aspetta una risposta dal gruppo. L'ha detto dopo la sconfitta contro l'Eintracht e l'ha ribadito in sala stampa, prima della gara contro la Fiorentina: "Conosco una medicina sola: ...

LAZIO - Inzaghi non cambia il suo credo : “ecco cosa ho in mente di fare contro la Fiorentina” : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in vista della gara contro la Fiorentina del collega ed ex di turno Pioli “Abbiamo accusato cali di concentrazione in determinate partite, stiamo lavorando su questo. La squadra ha bisogno di certezze, a gara in corso possiamo variare qualcosa nel modulo, abbiamo opzioni in rosa e le sfrutteremo quando opportuno. Giovedì la squadra ha tenuto bene il campo nonostante la doppia inferiorità ...

Fiorentina - Pioli pronto per affrontare la LAZIO : le assenze della viola ed il pericolo Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic sarà di certo uno degli osservati speciali da parte della Fiorentina nell’incontro di domani contro la Lazio Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. In primis, Pioli ha sottolineato come il momento negativo dei laziali potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la sua squadra, che si troverà di certo di fronte una Lazio assetata di punti. ...

LAZIO-Fiorentina - le chiavi tattiche della sfida : Il brutto momento della Lazio Le due pesanti sconfitte nel derby e in Europa League contro l'Eintracht Francoforte hanno posto nuovi dubbi sull'inizio di stagione della Lazio, che aveva esordito in ...