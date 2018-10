Lazio | contro la Fiorentina Inzaghi punta tutto sul gruppo

Lazio - Inzaghi non cambia il suo credo : “ecco cosa ho in mente di fare contro la Fiorentina” : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in vista della gara contro la Fiorentina del collega ed ex di turno Pioli “Abbiamo accusato cali di concentrazione in determinate partite, stiamo lavorando su questo. La squadra ha bisogno di certezze, a gara in corso possiamo variare qualcosa nel modulo, abbiamo opzioni in rosa e le sfrutteremo quando opportuno. Giovedì la squadra ha tenuto bene il campo nonostante la doppia inferiorità ...

Eintracht Francoforte - Torró in campo contro la Lazio nonostante la morte del fratello : Ha lottato per novanta minuti, vinto, e alla fine si è arreso al pianto. Lucas Torró, mediano classe 1994, spagnolo dell'Eintracht in campo contro la Lazio in Europa League a poche ore dalla morte del ...

Eintracht - dramma Torro : perde il fratello ma scende in campo contro la Lazio : ROMA - È stata una vittoria segnata dal dolore quella di Lucas Torro, il centrocampista dell' Eintracht di Francoforte che ieri, malgrado avesse perso il fratello 27enne da poche ore, è voluto ...

Eintracht Francoforte - il dramma di Lucas Torro : muore il fratello ma scende in campo contro la Lazio : Il giocatore dell’Eintracht Francoforte ha deciso di scendere comunque in campo contro la Lazio nonostante la morte del fratello Una tragedia tremenda, una notizia bruttissima che Lucas Torro non avrebbe mai voluto sentire. La morte del fratello 27enne a poche ore dalla gara contro la Lazio, il dolore che sale ma che non intacca la sua voglia di scendere in campo. AFP/LaPresse “Lo faccio per lui” avrà pensato tra sé e sé ...

Calcio - al Tar del Lazio le controversie oltre i 30 giorni : Roma - Il consiglio dei Ministri ha varato in serata un decreto legge che permette 'al Coni di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e riserva alla competenza del Tar del Lazio le ...

Profondo rosso Lazio : i biancocelesti perdono in nove contro l’Eintracht [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Manovra - scontro di cifre in maggioranza. Salvini : “Al reddito 8 miliardi”. M5s : “Si è confuso”. Lega : “Loro usano simuLazioni” : Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza. No otto, forse nove. Sulle cifre della Manovra e in particolare per le misure più care ai due vicepremier, al termine del vertice a Palazzo Chigi (con il ritocco alla Nota di aggiornamento al Def che lascia il deficit/pil al 2,4% per il solo 2019) sembra scatenarsi una guerra di cifre. All’agenzia AdnKronos, per esempio, viene allungata una tabella che attribuisce 5,2 miliardi nel 2019 alla ...

Spread - i vertici Ue lo fanno salire volontariamente. Una soluzione contro specuLazione e deficit : La soluzione alla crisi dello Spread per un governo coraggioso, giusto e intelligente c’è. Anche senza portare il deficit pubblico fino alla soglia del 2,4% sul Pil, il governo giallo-verde avrebbe la possibilità di garantire un reddito di inclusione per le famiglie più disagiate e di fare gli indispensabili investimenti per rilanciare l’economia e l’occupazione. La possibile soluzione alla crisi del deficit e dello Spread è ...

Europa League - Lazio : contro l'Eintracht Correa e Caicedo in attacco - Radu out : Simone Inzaghi punta sulla coppia d'attacco Correa-Caicedo per la gara di giovedì sera contro l'Eintracht. Nella rifinitura di Formello prima della partenza per Francoforte il tecnico ha provato ...

Serie A - la Roma mostra l’esultanza di De Rossi al gol di Kolarov contro la Lazio : Per tutti i Romanisti il derby non è certamente una partita come le altre, figuriamoci se a viverlo in campo è un tifoso che gioca questo match da tanti anni. E’ proprio il caso di Daniele De Rossi: il centrocampista della Roma, è stato ripreso da un video durante il gol di Kolarov su punizione, […] L'articolo Serie A, la Roma mostra l’esultanza di De Rossi al gol di Kolarov contro la Lazio proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma-Lazio 3-1 : Di Francesco - 3 gol contro la crisi : Emozioni e gol nel derby di Roma che regala nuove certezze a Di Francesco e ne toglie un po' a Simone Inzaghi: finisce 3-1 per i giallorossi, alla Lazio resta l'amaro in bocca. Primo tempo pieno di ...

Lazio - Tare : 'Continuità alle quattro vittorie contro un avversario ferito ma favorito' : Igli Tare, dirigente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del derby. Ecco le sue parole: Qual è il titolo di questa sfida per quanto riguarda la Lazio? 'Semplicemente dare continuità alle quattro vittorie. Troviamo un avversario ferito, difficile ...

Svizzera - firme contro circoLazione Ue : ANSA, - GINEVRA, 28 SETT - Ha nettamente superato il numero minimo di firme necessarie per la convocazione di un referendum popolare una raccolta promossa dalla destra Svizzera per abolire l'accordo ...

Formalmente riuscita iniziativa UDC contro libera circoLazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve