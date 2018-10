Lavori a Buckingham Palace | dopo 66 anni “sfrattata” la Regina 

lastampa

(Di domenica 7 ottobre 2018) La regina Elisabetta dovrà cambiare camera da letto aper la prima volta dalla sua ascesa al trono nel 1952. Per chi ha più di novant’(lei ne ha 92) non è mai facile abbandonare le vecchie abitudini, ma la Regina non ha battuto ciglio quando il capo dei complessidi restauro del palazzo le ha dato la notizia: «Fatemi s...