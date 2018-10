L' ASSO DEL GO-KART Su Italia 1 il film con Randy Quaid oggi | 7 ottobre 2018

Valentino Rossi - GP Thailandia MotoGP 2018 : “Siamo migliorati in accelerazione - sono contento del pASSO. Domani mi gioco la vittoria” : Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha ...

Altra seduta in ribASSO per il comparto del commercio in Italia - -2 - 14% - : Rosso per il settore vendite al dettaglio che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Retail . Il comparto del commercio in Italia ha chiuso la giornata a quota 141.214,34 con una perdita di 3.

L'indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il bASSO - -4 - 40% - - flessione scomposta per TAS : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

La sfida delle ASSOciazioni italiane. Salpata nave Mar Ionio : A bordo giornalisti e volontari. Daranno vita ad un'azione di monitoraggio, testimonianza e denuncia, davanti alla Libia. Atto di disobbedienza morale, dichiarano i portavoce delle Ong -

TASSO di disoccupazione Usa sceso ai minimi del 1969 : Il Tasso di disoccupazione è pero sceso più del previsto sui minimi del 1969 e l'incremento dei salari orari non sembra suggerire un surriscaldamento dell'economia Usa, cosa che conferma l'approccio ...

Confindustria rivede al ribASSO le stime del Pil : Confindustria rivede al ribasso le stime del Pil per l’Italia nel 2018 e nel 2019. Secondo il capoeconomista Andrea Montanino, il prodotto interno lordo italiano si fermerà "all'1,1% nel 2018 e allo 0,9% nel 2019", ossia in ribasso dello 0,2% rispetto alle stime di giugno e la colpa è da ricercare prevalentemente nell’incertezza causata dall’attuale governo, anche se una parte importante la gioca anche l’aumento dello spread. Secondo quanto ...

Medicina : un test del sangue scopre la presenza “fegato grASSO” e il rischio di infarto : Una nuova ricerca presentata a Berlino al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, condotta grazie a un travel grant della Società italiana di diabetologia, ha consentito di sviluppare un nuovo esame del sangue per scoprire la presenza di “fegato grasso” e se si è esposti al rischio di infarto. Il metodo è basato sul dosaggio della neurotensina (Nt), un peptide che facilita l’assorbimento dei grassi ...

F1 – Ferrari ribaltata dalla Mercedes - si cercano i motivi del sorpASSO : spunta la teoria di un… complotto della FIA : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe sparsa la voce che la Ferrari sia stata superata dalla Mercedes per colpa di una… decisione della FIA Non c’è dubbio che i rapporti di forza in Formula 1 siano notevolmente mutati da alcune settimane a questa parte, la Ferrari non è più la macchina più veloce in pista come successo nella prima parte di stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha preso il sopravvento, ...

Risultati Europa League - il Chelsea non sbaglia un colpo : la squadra di Sarri vola - pASSO falso del Siviglia : Risultati Europa League – Si sono concluse altre partite valide per l’Europa League. Alle 19 grande spettacolo ed emozioni. Non solo il Milan in campo, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista di una grande rimonta nella gara di Europa League contro l’Olympiakos, rossoneri trascinati dal solito Gonzalo Higuain. Tutto facile per l’Arsenal che ha vinto nettamente sul campo del Qarabag, in campo anche l’ex Sampdoria Torreira, ...

«SottopASSO dello "Zaccagna" chiuso da oltre un anno - studenti a rischio» : Carrara - Un sottopassaggio chiuso da più di un anno. Siamo a Fossola e più precisamente su viale XX settembre all'altezza dell'istituto Zaccagna, dove il sottopasso pedonale è stato chiuso "...

Giardino della Fortezza da BASSO : presidio contro il degrado : Il Giardino è caduto nel degrado più totale, diventando una vera e propria piazza di spaccio , come rivelato anche dalle recenti storie di cronaca. L'incredibile adesione al Gruppo Facebook ha ...

Spifferi e mormorii anti-italiani a Bruxelles. Fonti Reuters - il Def è una "ASSOluta follia" - l'Italia rischia una dolorosa ristrutturazione del debito : L'agenzia Reuters riporta gli Spifferi e i mormorii dei piani alti a Bruxelles, indiscrezioni in cui già si prospettano scenari greci per l'Italia, arrivando a prospettare una imponente ristrutturazione del debito. Fonti europee, che rimangono anonome, giudicano "un'assoluta follia" le previsioni di bilancio del Governo italiano contenute nel Def."Quando Tria ha parlato della previsione di deficit al 2,4% del Pil per i prossimi tre anni ...

