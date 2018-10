Lamezia | bimbo disperso nel nubifragio | nessuna traccia Ultime notizie | madre e figlio

Nubifragio a Lamezia - si cerca il bimbo disperso : Continuano in Calabria le ricerche del bambino scomparso dopo l a morte della madre e del fratello . Oggi dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a ...

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...