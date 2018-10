La truffa del contatore del gas | smascherato un difetto tecnologico

Paolo Becchi e la truffa dello spread : 'Vi spiego perché per colpa dell'euro l'Italia è nel mirino' : L' economia italiana è semplice, se scendono i valori dei titoli di Stato e lo spread sale, soffrono i bilanci delle banche, che sono piene di titoli di Stato per circa 400 miliardi,. E le banche ...

Processo Menarini - i Giudici di Appello tirano di nuovo in ballo l'ipotesi della truffa : Sette ore di udienza, dalle 9,30 alle 16,30, hanno caratterizzato l'apertura a Firenze del Processo di Appello, il cosiddetto "Processo Menarini", dal nome della storica industria farmaceutica, per la ...

[Il ritratto] Da sindaco eroe internazionale dell'accoglienza dei migranti a truffatore arrestato : il dilemma Lucano : Bronzi. Conosciuti in tutto il mondo. E migranti, integrati con un sistema da molti indicati come virtuoso e da altri attaccato come promiscuo e ambiguo. La fama di Riace, 1.726 abitanti, provincia di ...

Martina : 'Da manovra del popolo a truffa del popolo' : 'Abbiamo ministri che anziché fare i servitori dello Stato, fanno i piromani, incendiano', con queste parole il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiude la manifestazione a piazza del popolo. '...

Banche - la nuova truffa dell'Iban - rubati milioni di euro via mail : Banche ancora sotto il tiro del cybercimine con una nuova truffa via mail che minaccia i conti correnti [VIDEO]di aziende e di privati cittadini. L’allarme viene dalla Polizia Postale che sta indagando su centinaia di casi di raggiri portati a termine truccando l’Iban sul quale il malcapitato destinatario della mail truffaldina deve effettuare un pagamento. Con questo sistema, secondo gli investigatori, dall’inizio dell’anno sarebbero state ...

Fortissima la truffa Conad del buono spesa di 250 euro : la bufala intasa WhatsApp : La truffa Conad del buono spesa di 250 euro torna Fortissima su WhatsApp, ed a giudicare dalle condivisioni sembra esserci ancora un discreto numero di persone che tendono a cadere nel tranello. Il tentativo non è che l'ennesimo di una serie ormai lunga, che si perpetua ormai da anni. In questo fine settembre a tornare è stata la bufala che coinvolge, inconsapevolmente, il marchio del noto supermercato, ma la stessa metodologia, chiamata ...

WhatsApp si serve della foto profilo : come funziona e come difendersi da questa nuova truffa : WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo, anche se ultimamente sta venendo insidiata da Telegram. come spesso accade, questa piattaforma è utilizzata per delle truffe, soprattutto a chi non ha molta ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - truffati delle banche : le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

truffa delle riviste - raffica di patteggiamenti : Truffa delle riviste, raffica di patteggiamenti. Ieri, lunedì 24 settembre, in Tribunale a Monza l'udienza preliminare per la banda con sede a Cologno e Brugherio che a febbraio era stata incastrata ...

truffa online - l'allarme della polizia postale sulle minacce via email : ricatto a chi va sui siti per adulti : La polizia postale ha lanciato un nuovo allarme su una vasta quantità di email con scopo estorsivo inviate a migliaia di utenti italiani. Nel testo si viene informati dell'hackeraggio del proprio account di posta elettronica da parte di un gruppo di criminali internazionali. Un'operazione messa a se

La truffa del finto hacker che chiede un riscatto in bitcoin per non diffondere i tuoi video intimi : (Foto: Yui Mok-PA/Getty Images) Denaro, in bitcoin, in cambio del silenzio su presunti video intimi hard: così funziona la truffa-ricatto che da oltre una settimana continua a diffondersi via email e che (a quanto pare) ha già fatto guadagnare diverse migliaia di euro a chi la ha ideata. Il meccanismo è molto semplice. Nella propria casella di posta elettronica arriva un messaggio in cui si avvisa di un (fantomatico) attacco hacker che ...

"Eri su un sito porno : paga o inviamo un video ai tuoi contatti". La polizia allerta su una nuova truffa del web : Una mail inviata agli utenti che navigano nel mondo del porno, la minaccia di rivelare "tutti i segreti" e la richiesta di soldi per evitare la diffusione dei filmati. È questa la nuova truffa della rete. I malcapitati venivano contattati tramite posta elettronica e Adnkronos riporta parte del testo della mail: "Come avrai indovinato, il tuo account è stato hackerato. Su uno dei siti per adulti che hai visitato, hai preso un virus ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 settembre : Costo zero? truffa olimpica Milano&Cortina “I soldi del governo arriveranno” : Presa in giro “Tanto poi i soldi arrivano”. Le rassicurazioni olimpiche Giochi 2026 – Lega e Coni rassicurano Lombardia e Veneto: un modo per far arrivare i fondi a Milano e Cortina si troverà; fino al 2021 non si spende nulla di Lorenzo Vendemiale Fisco per fiasco di Marco Travaglio Si può chiamarla come si vuole: voluntary disclosure, concordato fiscale, emersione del sommerso, rottamazione delle cartelle, definizione agevolata, ...

Da Paperone alla «Casa di carta». Mistica del denaro contante (e della truffa) : Sarà anche vero che è lo sterco del diavolo, come diceva Basilio Magno, ma sugli uomini esercita un fascino prepotente. E ancora di più sulle arti che, da quando sono apparse, non...