lastampa

: intanto, in #Romania, il #referendum per vietare le #uionigay, per fortuna, fa flop #Balcani @LaStampa - martaottaviani : intanto, in #Romania, il #referendum per vietare le #uionigay, per fortuna, fa flop #Balcani @LaStampa - LaStampa : La Romania affossa il referendum contro i matrimoni gay - Bricioli63 : La Romania affossa il referendum contro i matrimoni gay -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Lailfra persone dello stesso sesso, che nel Paese rimangono senza riconoscimento, ma che almeno non verranno proibiti dalla Costituzione, lasciando qualche speranza per il futuro. L’affluenza alle urne si è fermata al 19.75% ben al di sotto del quorum del 30% per rendere valida la consultazione....