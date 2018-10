La Roma esce dall’agreement Uefa | cade l’obbligo del pareggio di bilancio

Esce il nuovo album dei TiRomancino "Fino a qui" : Roma, 28 set. , askanews, - Esce oggi, nei negozi e in digitale, il nuovo progetto discografico dei Tiromancino, "Fino a qui" , Sony Music Italy, composto da 4 brani inediti e 12 tra le canzoni più ...

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

SABRINA FERILLI/ "Fiano Romano? È un posto che mi ha educato e che mi ha fatto crescere" (Domenica In) : SABRINA FERILLI, l'attrice ha lavorato al fianco di Sergio Castellitto nel film "Ricchi di fantasia". Cosa racconterà nello studio di Rai Uno da Mara Venier. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Infortunio Manolas / Ultime notizie : il difensore della Roma esce zoppicando dal campo in Ungheria-Grecia : Il difensore della Roma Kostas Manolas esce zoppicando dal campo durante Ungheria-Grecia. Aveva segnato la rete del momentaneo pareggio dei suoi di testa.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 22:44:00 GMT)

Forum Ambrosetti - come crescere dopo il Qe : ricette Cottarelli e De Romanis : L'impatto sull'economia reale del Paese e sulle banche non tarderebbe ad arrivare: 'Un rialzo dei tassi influenza anche il valore mark-to-market dei titoli detenuti in portafoglio dalle banche, con ...

Pastore ha ancora una marcia in meno. La Roma non cresce : Come riporta Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport', ieri a Benevento la Roma è apparsa tutto tranne che una squadra . Di più, qualcosa ancora di molto lontano anche dalla sola idea di un ...

Treno Viterbo-Roma esce dai binari - nessun ferito : Roma – Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6.25 fra Montefiascone e Grotte Santo Stefano, sulla linea Orte-Viterbo, per l’uscita dai binari (tecnicamente svio) dei primi due carrelli del locomotore del Treno regionale 7569 Viterbo-Roma. Lo svio e’ stato causato dai detriti trasportati sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello – in localita’ Montefiascone – dal forte maltempo che in nottata ha ...

Sorteggi Champions League - cresce l’attesa : inglesi da evitare per la Juventus e l’Inter rischia un girone di ferro - Napoli e Roma in seconda fascia : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, grande attesa per i Sorteggi di oggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le categorie sono quattro e le squadre sono state ripartite ...

Tria in Cina "per crescere". Ma sarà Roma - con Bankitalia - a comprare titoli di Stato cinesi : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha tracciato un bilancio "molto positivo" degli incontri della prima giornata di missione in Cina, fino a dire di poterla "considerare, secondo il mio punto di vista e in base agli obiettivi che l'avevano motivata, un successo".Le ragioni sono nell'"ampia disponibilità al rafforzamento dei rapporti bilaterali, economici e finanziari con l'Italia", nelle indicazioni emerse nei ...

Infortunio Florenzi/ Ultime notizie - esce e si tocca il ginocchio - paura ma... (Roma Atalanta) : Infortunio Florenzi, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Kluivert debutta nella Roma - mentre l'amico Nouri esce dal coma. Proprio a lui ha dedicato la maglia numero 34 : La maglia numero 34 dell'AS Roma, Justin Kluivert l'ha scelta per omaggiare l'amicizia che lo lega ad Abdelhak "Appie" Nouri, suo ex compagno di squadra all'Ajax colpito da malore l'8 luglio del 2017, durante un'amichevole contro il Werder Brema. Il giovane calciatore era finito in coma per un collasso cardio-circolatorio in seguito al quale, nonostante l'utilizzo del defibrillatore e il trasporto immediato all'ospedale di Innsbruck, venne ...

Roma. Esce di strada incastrata tra lamiere - salvata dai CC : Attimi interminabili ieri sera nella zona dei Castelli romani per una donna di 50 anni finita con la sua auto in un dirupo e rimasta li’ per ore ad attendere i soccorsi. La donna, ferita, sotto shock, incastrata tra le lamiere ma ancora cosciente e’ riuscita a chiamare telefonicamente il figlio 27enne, senza riuscire pero’ a fornire indicazioni sul luogo dell’incidente. Il giovane, accompagnato dal padre, ha cosi’ ...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ancora migliorare e crescere' : 'Edin , Dzeko, ndr., magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel ...

