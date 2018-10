La Lega guarda ai mercati | colloquio Giorgetti-Draghi

Coca Cola guarda al mercato dell'erba Lega le : Non solo caffeina, la Coca Cola sta pensando di entrare anche nel mercato delle droghe leggere. Secondo l'emittente canadese BNN Bloomberg, la multinazionale americana sta trattando con Aurora Cannabis, un'azienda che produce e distribuisce marijuana, per creare una bevanda al gusto di cannabis.

Bloccati tutti i siti di streaming il Lega le : addio alle serie tv Eurostreaming - Guardaserie e Altadefinizione? : Non è la prima volta e, forse, nemmeno l'ultima fatto sta che da ieri sono stati Bloccati tutti i siti di streaming illegale e i fan delle serie tv si sono riversati sui social per dire la loro a riguardo. C'era chi aspettava con ansia la premiére di Shameless 9 e chi, invece, avrebbe voluto dedicarsi all'ultima maratona prima dell'inizio delle nuove stagioni (il clou è previsto proprio per la settimana che va dal 24 settembre) ma ieri si è ...

Pierpaolo Pasqua - deLegato per il soccorso alpino : "La tragedia alle Gole del Raganello poteva essere evitata guardando il meteo" : La tragedia nelle Gole del Raganello, in Calabria, dove la piena di un torrente è costata la vita a 11 persone (si cercano ancora 5 escursionisti), poteva essere evitata. A spiegarlo, in un'intervista a La Stampa, è Pierpaolo Pasqua, delegato al soccorso alpino: "La Protezione civile soprattutto in questo periodo emana periodici bollettini meteo che prima di un'escursione del genere vanno controllati. È un evento ...