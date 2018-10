La giudice D’Alessandro trovata morta in casa  Firmò l’arresto di Spada

Trovata morta Simonetta D’Alessandro - giudice che arrestò gli Spada/ I colleghi : “Non indossava maschere” : Simonetta D'Alessandro, giudice Trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada . Le ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Trovata morta in casa il giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada : Simonetta D’Alessandro Trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il figlio che non la sentiva da qualche ora. Così nella giornata di sabato pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in un appartamento in Passeggiata di Ripetta dove hanno trovato senza vita il magistrato Simonetta D’Alessandro, 58 anni, da qualche mese presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le ...