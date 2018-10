La «fregatura» è social

vanityfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Mamme e bambini, 10 cose da non condividere mai suinetworkFotoFoto di gruppoNumero di telefono/1Numero di telefono/2Indirizzo della palestraFoto di regali costosiVita personale/1Vita personale/2GeolocalizzazioneNon so nulla di te ma provo a darti un consiglio: conosci te stesso, è fondamentale per vivere in maniera autentica. Sii sensibile, ascolta i tuoi stati d’animo, osserva e impara. Se cancelli i tuoi profiliavrai più tempo per farlo. Provo a spiegarmi. In natura specie diverse hanno caratteristichei differenti: alcune vivono in branco, altre sono solitarie, altre ancora possono passare da uno stato all’altro, come le persone. Nella mia teoria, il cervello umano ha una sorta di interruttore che ci permette di variare dal modello comportamentalee, in cui agiamo come membri di un gruppo, a quello solitario, in cui siamo più riflessivi. Non c’è una ...