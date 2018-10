La beffa dell' artista | ' Girl with balloon' di Banksy si autodistrugge ad un' asta

Nella Terra dei fuochi si continua a morire. Nonostante la beffa delle bonifiche : Per ripulire il territorio in Campania, è arrivato più di un miliardo. Ma i roghi tossici non si fermano. Tre milioni di persone sono esposte a gravi rischi per la salute. Tecnici e ambientalisti denunciano le varie passerelle dei politici. «E anche i 5 Stelle hanno tradito le promesse ai comitati» Terra dei fuochi, fine veleni mai"

VIDEO Milan-Atalanta 2-2 - gli highlights della partita : il gol beffa di Rigoni gela San Siro : Il terzo gol consecutivo di Gonzalo Higuain non è sufficiente per regalare al Milan i tre punti nella sfida contro l’Atalanta, valida per quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. A San Siro termina 2-2 e i rossoneri, in vantaggio due volte coi gol del Pipita e di Giacomo Bonaventura, sono stati raggiunti dalle marcatura del Papu Gomez e di Emiliano Rigoni nel recupero del secondo tempo. Riviamo gli highlights ...

beffa olimpica - la rabbia delle imprese : "Il Comune ha sbagliato fin dall'inizio" : Le notizie corrono veloci. E quelle cattive, di più. Anche così, è stato necessario qualche tempo perchè il mondo economico-produttivo si riprendesse dalla tegola, di proporzioni colossali, caduta su un'intera città: fiduciosa, nonostante l'avvio in salita e le curve del percorso, di portare a casa la ...

Inter-Parma - un altro flop nerazzurro : la beffa dell’ex Dimarco - o forse era Roberto Carlos? : Inter ancora una volta a “mezzo servizio”, il primo tempo è stato regalato ad un ottimo Parma che si è difeso ed ha vinto la gara nel finale L’Inter di Luciano Spalletti non ingrana. Anche oggi contro il Parma, di fronte ad un San Siro gremito, la squadra nerazzurra ha mostrato alcune lacune non da poco, perdendo nel finale la gara contro i parmigiani. Il primo tempo, un po’ come accaduto a Bologna, è stato ...

Risultati Serie B e classifica aggiornata/ Cittadella - tris al Crotone! beffa Cosenza - Foggia ok (1^ giornata) : Risultati Serie B e classifica aggiornata: prima giornata di campionato, il Cosenza fermato dall'Ascoli in pieno recupero mentre esordiscono molto bene il Cittadella e il Foggia(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Bundesliga - il Wolfsburg beffa lo Schalke 2-1 : risultati e classifica della prima giornata : Buona la prima per il Wolfsburg che ha sconfitto lo Schalke 04 con una perla di Ginczek segnata al 94'. Non poteva esserci un inizio migliore per la squadra di Bruno Labbadia che ha esordito battendo ...

Bobby Solo vittima di Scherzi a Parte/ Tricase location della beffa - città “gemellata” con lo show di Canale 5 : Bobby Solo vittima di Scherzi a Parte durante la sua presenza a Tricase dello scorso gennaio: la città salentina "gemellata" con lo show in onda su Canale 5 il prossimo autunno.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Ancelotti beffa Malcuit - lo scherzo incredibile dell’allenatore al francese [VIDEO] : Carlo Ancelotti alla stazione fa uno scherzo a Kevin Malcuit, la simpatica gag dell’allenatore ai danni del 27enne francese Kevin Malcuit beffato da Carlo Ancelotti. Mentre entrambi si trovano in stazione, insieme al resto della squadra, per prendere il treno che li porterà a Roma, l’allenatore scherza con il proprio calciatore. Il francese, terzino destro del Napoli, ci casca allo scherzo di Carletto e si gira pensando che ...

La beffa della casa fantasma all'Elba : i pratesi pagano ma è una truffa : Denunciate due donne milanesi che sono riuscite a farsi consegnare 2.400 euro per l'affitto di un immobile che non esiste. L'annuncio su Facebook

Ufficiale Courtois al Real Madrid - Kovacic come contropartita al Chelsea : Milan beffato - i dettagli dell’operazione : Thibaut Courtois è un nuovo giocatore del Real Madrid, nell’affare con il Chelsea è compreso il prestito di Kovacic: beffato il Milan che puntava al centrocampista croato Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato in Premier League il Chelsea piazza due colpi. In mattinata il pagamento della clausola rescissoria di Kepa, ben 80 milioni, ha regalato a Sarri un nuovo portiere. Via libera dunque per l’addio di Courtois che si è ...

Roma - la beffa della spiaggia sul Tevere : accordo con i rom per aprirla : Altro che polizia municipale a controllare la nuova spiaggia di Roma quando sulla riva del Biondo fiume scende la notte. Non servirebbero neanche gli agenti della polizia locale (indispettiti dal nuovo compito che gli è piovuto addosso) a proteggere il piccolo stabilimento “Tiberis” proprio sotto al ponte Marconi. Ci pensano i rom, gli stessi nomadi che, ai tempi della bonifica dell’area, furono allontanati dalle capanne di fortuna innalzate tra ...