Khabib Nurmagomedov | grande amico di Cristiano Ronaldo

Chi è Khabib Nurmagomedov? L’avversario di McGregor : Chi è Khabib Nurmagomedov? Khabib Abdulmanapovic Nurmagomedov è un lottatore di arti marziali miste e di sambo russo. Combatte nella categoria dei pesi leggeri per la promozione statunitense UFC, dove è l’attuale campione dal 2018. È stato due volte campione del mondo di Sambo e una volta campione nazionale, campione europeo di ARB, campione del mondo di grappling NAGA nel 2012 e campione europeo di Pancrazio. Entrò nel mondo delle ...

Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov - MMA 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Questa notte (ore 04.00 italiane) andrà in scena uno dei match più attesi degli ultimi dieci anni per quanto riguarda le arti marziali miste: alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) si sfideranno Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, un incontro stellare per la MMA che rappresenta il grande ritorno sull’ottagono da parte dell’irlandese dopo aver affrontato il pugile Floyd Mayweather in un duello milionario di boxe. The Notorius, ...

