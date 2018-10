Kavanaugh alla Corte Suprema Ultime notizie | Trump esulta i Dem minacciano nuova

Il Senato Usa approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema - Trump : 'E' un giorno storico' : Il Senato americano, con 50 voti a favore e 48 contrari, approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Poco prima del voto era arrivata l'ennesima attestazione di stima del presidente Trump:...

Kavanaugh alla Corte suprema : 50 sì - 48 no. In migliaia protestano : Brett Kavanaugh è stato confermato dal Senato Usa come membro della Corte suprema. Malgrado le accuse di tentato stupro e abusi sessuali avanzate contro di lui da tre donne, e la testimonianza in Senato della docente universitaria Christine Blasey Ford, il Senato ha dato il via libera alla nomina decisa dal presidente Donald Trump. Il voto finale è stato di 50 sì contro 48 no.

