Juventus-Zidane | l’agente apre al ritorno | futuro ancora in bianconero

: L'agente di #Zidane: '#Juventus? Potrebbe essere, c'è una storia'. - Sport_Mediaset : L'agente di #Zidane: '#Juventus? Potrebbe essere, c'è una storia'. - forumJuventus : [Fox Sports] La Juventus pensa a Zidane per sostituire Marotta come responsabile dell'area sportiva ?… - FOXSportsIT : In casa @juventusfc si pensa già al dopo Marotta: possibile l'arrivo di Zidane. #Marotta -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Continua la marcia della, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni dell'agente di Zinedine al Journal de Dimanche: "Zizou non andrà ad allenare in Premier League perché non è compatibile con il suo stile.? Potrebbe essere, ha una storia con quel club" le parole di Alain Migliaccio. "Si è preso un anno sabbatico e non tornerà indietro. L'Inghilterra comunque non lo attrae, ne abbiamo parlato". Diverso il discorso per i bianconeri: "C'è una storia con la Juve, potrebbe essere. Potrebbe essere sedotto da un club del suo cuore, da un progetto magnifico, non necessariamente da una grande d'Europa".